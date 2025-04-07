Коренеплід є невибагливим у вирощуванні, тому його часто саджають на городі, пише 24 Канал. Зібрані овочі використовують для приготування багатьох справ, оскільки буряк є досить корисним та смачним.

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До улюбленого багатьма борщу краще вирощувати сорт борщовий, а до вінегрету – вінегретний, втім є ще чимало інших сортів.

Бордо

Цей сорт дозріває через 115 днів. Овоч має круглу й трохи приплющену форму, а вага плоду може досягати від 200 до 500 грамів. Буряки є солодкими, щільними за структурою й рівномірно забарвлені як зовні, так і всередині.

Негритеня

Сорт є одним з найбільш затребуваних українськими дачниками. Буряк не є вибагливим у догляді й має чудовий смак. Коренеплоди досить солодкі, вагою 300 грамів й можуть пролежати в погребі за правильного зберігання аж 9 місяців.



Сорти буряка, які є соковитими й смачними / Фото Pexels

Єгипетський плаский

Буряк цього сорту має високу урожайність, добре зберігається й має рівномірне червоно-фіолетове забарвлення. Коренеплід ніжний та соковитий й може досягати 500 грамів, а плоди достигають вже через 80 – 100 днів.

До слова! Ви могли й не знати, але буряковий відвар корисний для кімнатних рослин, бо містить мінерали, такі як калій, магній, фтор, марганець та фосфор. Більше про це читайте в нашому матеріалі.

Ріваль

Цей сорт чудово підходить до різних салатів та борщу. Ріваль є середньопізнім сортом, а коренеплоди важать по 200 – 300 грамів.