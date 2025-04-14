Фарбування яєць є однією з головних традицій Великодня, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку @ohhoney_recipe. Курячі яйця часто фарбують хімічними барвниками, але натуральні є набагато кращими.

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Для тих, хто захоче цього року поекспериментувати радимо скористатися цікавими ідеями з тіктоку.

Місячні крашанки

До 1 літру води треба додати 30 міліграмів каркаде й варити 15 хвилин. Далі листя потрібно процідити й додати в розчин 3 столові ложки оцту. Настій потрібно остудити й опустити варені яйця в розчин, залишивши в холодильнику від 8 до 12 годин. Останній крок – витягнути яйця не витираючи.



Як пофарбувати яйця на Великдень / Фото з тіктоку @ohhoney_recipe

Оливкові крашанки

Каркаде та куркуму залийте в 1 літрі води, варіть 15 хвилин й доведіть до кипіння. Настій процідіть та додайте 2 столові ложки оцту. Остудіть все до кімнатної температури, опустіть вареній яйця та залишіть у настої води на 6 годин. Вийміть не витираючи та протріть за бажанням олією.



Як пофарбувати яйця на Великдень / Фото з тіктоку @ohhoney_recipe

Фіолетові крашанки

Половину фіолетової капусти залийте 1 літром води. Варіть на слабкому вогні 30 хвилин й доведіть до кипіння. Відвар процідіть й додайте половину чайної ложки соди. Колір може одразу повинен стати синьо-фіолетовим. Остудіть розчин до теплого стану, опустіть в настій на 6 – 8 годин, а тоді вийміть, дайте висохнути та протріть за бажанням олією.



Як пофарбувати яйця на Великдень / Фото з тіктоку @ohhoney_recipe

Якщо ви хочете пофарбувати яйця у насичений блакитний колір, тоді це можна зробити навіть без використання магазинних барвників. Чим потрібно пофарбувати яйця, щоб отримати блакитний колір – дивіться в нашому матеріалі.