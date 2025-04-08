Таргани люблять вологу, тепло та їжу, пише 24 Канал. Якщо у вашій оселі десь щось було тривалий час розлито, а на підлозі чи столі тривалий час були незібрані крихти, то таргани можуть з’явитися, навіть якщо до цього квартира була стерильною.

Читайте також Розпорошіть це на грядках навесні: слимаки навіть не підповзуть

Існує велика кількість засобів, які допомагають вивести шкідників. Таргани є доволі живучими, тому важливо віднайти саме той спосіб, який справді їх знищить.

Борна кислота

Цей засіб є недорогим, доступним та дієвим. Борна кислота роз’їдає травний тракт тарганів, тому радимо придбати суху речовину в пакетику чи розчин, який треба обробити плінтуси та поверхні з можливою появою шкідників.

Для кращого ефекту треба зробити приманку. Кілька ложок порошку змішайте з сирим яєчним жовтком й зробіть невеличкі кульки. До складу можна додавати ванілін, цукрову пудру чи крохмаль для кращого запаху. Шкідники з’їдять ці кульки й загинуть.

До слова! У нашому матеріалі ми розповіли, чому саме кроти оселяються на вашій ділянці.

Нашатирний спирт

Цей засіб має дуже різкий запах, а оскільки в тарганів добре розвинений нюх, то вони швидко покинуть ваш дім. Потрібно нашатирним спиртом протерти кухонні поверхні та середини шафок.



Тарганів можна вивести досить просто / Фото Pexels

Оцет

Рідина створить захисний бар’єр, щоб комахи не могли поселитися у вашій квартирі. Обробіть засобом ті місця де можуть бути таргани, але використовуйте маску й захисні рукавички.

Ефірні олії

Стійкі різкі рослинні аромати – це ще одне слабе місце тарганів. Радимо придбати олію кедра, лимона, м’яти, евкаліпта, герані чи меліси. Додайте кілька крапель у воду й протіть місця, де бувають паразити. Процедуру можна проводити на регулярній основі, поки не позбудетеся тарганів.