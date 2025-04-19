Плодовые мухи могут даже жить в канализационных трубах, пишет 24 Канал. Для того, чтобы их вывести, нужно каждых 4 дня вливать горячую воду в канализацию, чтобы очистить труба от незваных гостей.

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Чем вывести мушек из кухни

Эксперты также советуют смешать соду с уксусом в равном соотношении и залить все сверху горячей водой. Специалисты отмечают, что мошки питаются илом и могут выживать при высоких температурах с низким содержанием кислорода.

Чтобы предотвратить появление плодовых мушек, стоит убедиться в том, что в сливе не застаивается вода. Профилактически можно раз в неделю открывать воду на одну минуту.



Плодовых мушек можно легко вывести / Фото Getty Images

Вывести дрозофил, которые летают на кухне также достаточно просто. Нужно создать смесь из яблочного уксуса с добавлением жидкости для мытья посуды. Все нужно разлить в емкости или старые чашки и накрыть пищевой пленкой и сделать несколько дырок. Мушки слетятся на запах, залетят внутрь и не смогут уже выбраться.

К слову! Если дома есть тараканы, то их можно вывести с помощью простых методов за несколько дней. Что помогает от тараканов – читайте в нашем материале.

Чтобы дрозофилов не было на кухне никогда, попробуйте посадить в горшках базилик, который отпугивает насекомых своим запахом. Если же мушки уже развелись, тогда дома можно распылить воду с маслом базилика или мяты.