Як вивести пляму від олії на одязі: названо найкращі методи
- Для виведення плями від олії на кольоровому одязі змішайте господарське мило, скипидар, аміак і воду в пасту, нанесіть на пляму і виперіть.
- Жирну пляму можна вивести, посипавши крохмалем і сіллю, втерти, додати воду, знову втерти, промити холодною водою і випрати.
- Гліцерин нанесіть на пляму на 40 хвилин, прополощіть, або змішайте з нашатирем для кращого ефекту перед пранням.
Через необережність олія може заплямувати одяг, тому треба вчасно братися за прання, щоб не задавнити пляму. Чим швидше візьметеся за виведення проблеми, тим більше шансів на врятування одяг.
З жирною плямою стикається кожна людина в житті, пише 24 Канал. Особливо вразливим наше вбрання стає в момент, коли ми в когось гостюємо, а пляма від олії псує нові речі.
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Часом виведення плям є складним процесом, якщо не розуміти, що саме добре справляється з олією. Ми зібрали найкращі способи виведення жирних плям, які вам стануть в нагоді.
Чим вивести пляму від олії на кольоровому одязі
Змішайте столову ложку натертого господарського мила з чайною ложкою скипидару, половиною чайної ложки аміаку й чайною ложкою води. Всі інгредієнти змішайте так, щоб маса була схожа на пасту. Нанесіть на пляму, а через певний час виперіть в пральній машинці.
Жирну пляму можна вивести народним методом / Фото Pexels
Виведення плями крохмалем
Жирну пляму потрібно посипати крохмалем, щоб він увібрав зайву олію. Далі на верхній шар треба засипати сіль, яка стане абразивом для виведення плями. Суміш увітріть в пляму круговими рухами, а тоді додайте трохи холодної води й знову втирайте використовуючи крохмаль та сіль. Щоб видалити залишки засобу, промийте річ холодною водою й додатково виперіть в пральній машині.
До слова! Вівсянка може бути ефективним засобом для виведення свіжих жирних плям. Чим вивести плями – читайте в нашому матеріалі.
Гліцерин
Нанесіть гліцерин на пляму й залишіть на 40 хвилин, а тоді прополощіть водою. Якщо ж цього буде недостатньо, тоді радимо змішати гліцерин з нашатирем, залишити річ на певний час, а тоді випрати.