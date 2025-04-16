Как вывести пятно от масла на одежде: названы лучшие методы

Из-за неосторожности масло может запятнать одежду, поэтому надо вовремя браться за стирку, чтобы не задавнить пятно. Чем быстрее возьметесь за выведение проблемы, тем больше шансов на спасение одежды.

С жирным пятном сталкивается каждый человек в жизни, пишет 24 Канал. Особенно уязвимым наш наряд становится в момент, когда мы у кого-то гостим, а пятно от масла портит новые вещи.

Обратите внимание Забудьте о кипятке: чем вывести желтые пятна от пота

Иногда выведение пятен является сложным процессом, если не понимать, что именно хорошо справляется с маслом. Мы собрали лучшие способы выведения жирных пятен, которые вам пригодятся.

Чем вывести пятно от масла на цветной одежде

Смешайте столовую ложку натертого хозяйственного мыла с чайной ложкой скипидара, половиной чайной ложки аммиака и чайной ложкой воды. Все ингредиенты смешайте так, чтобы масса была похожа на пасту. Нанесите на пятно, а через определенное время постирайте в стиральной машинке.



Жирное пятно можно вывести народным методом / Фото Pexels

Выведение пятна крахмалом

Жирное пятно нужно посыпать крахмалом, чтобы он вобрал лишнее масло. Далее на верхний слой надо засыпать соль, которая станет абразивом для выведения пятна. Смесь вотрите в пятно круговыми движениями, а потом добавьте немного холодной воды и снова втирайте используя крахмал и соль. Чтобы удалить остатки средства, промойте вещь холодной водой и дополнительно постирайте в стиральной машине.

К слову! Овсянка может быть эффективным средством для выведения свежих жирных пятен. Чем вывести пятна – читайте в нашем материале.

Глицерин

Нанесите глицерин на пятно и оставьте на 40 минут, а потом прополощите водой. Если же этого будет недостаточно, тогда советуем смешать глицерин с нашатырем, оставить вещь на определенное время, а потом постирать.