Потрібні оцет та туалетний папір: ось секрет ідеального прибирання

Прибирання – це щотижневий обов'язок, який може забирати не тільки багато часу та енергії, але й грошей. Втім, є домашній засіб, який може замінити покупні.

Якщо ви хочете трохи заощадити на засобах для прибирання, ви можете виготовити свій – і для цього знадобляться тільки ті інгредієнти, що вже точно є вдома. Зокрема, оцет та туалетний папір можуть неабияк допомогти зі складними забрудненням на кухні, повідомляє 24 Канал.

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Чим відмити меблі на кухні від жиру

Оцет – це практично ідеальний засіб для чищення жирних меблів. Він може швидко розчинити застарілий бруд та полегшити його подальше видалення. Змочуючи туалетний папір оцтом, ви можете створити м'яку основу для протирання брудних поверхонь.

Туалетний папір також досить тонкий, і його не варто замочувати надто сильно, інакше він розтане та залишить волокна на меблях. Також цей-таки спосіб можна використати для чищення лінолеуму від бруду, що в'ївся. Достатньо протерти так забруднені ділянки та дати оцту ввібратися в папір та плями. Засіб розчинить жир, проте зовсім не пошкодить покриття.



Оцет може очистити меблі на кухні / Фото Pexels

Надзвичайно корисним метод з туалетним папером та оцтом буде і в прибиранні ванної кімнати: покладіть туалетний папір на ділянки ванни, раковини чи плитки, що мають складні забруднення, та збризніть зверху оцтом з пульверизатора. Після цього засіб потрібно залишити на 10 – 15 хвилин, аби дати йому подіяти, та прибрати туалетний папір.

Бруд стане м'яким, і його можна буде легко прибрати звичайною губкою.

Ось ще кілька варіантів, як можна використати оцет в прибиранні: