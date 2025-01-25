Нужны уксус и туалетная бумага: вот секрет идеальной уборки
Уборка - это еженедельная обязанность, которая может отнимать не только много времени и энергии, но и денег. Впрочем, есть домашнее средство, которое может заменить покупные.
Если вы хотите немного сэкономить на средствах для уборки, вы можете изготовить свой – и для этого понадобятся только те ингредиенты, что уж точно есть дома. В частности, уксус и туалетная бумага могут изрядно помочь со сложными загрязнением на кухне, сообщает 24 Канал.
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Чем отмыть мебель на кухне от жира
Уксус – это практически идеальное средство для чистки жирной мебели. Он может быстро растворить застарелую грязь и облегчить ее дальнейшее удаление. Смачивая туалетную бумагу уксусом, вы можете создать мягкую основу для протирания грязных поверхностей.
Туалетная бумага также достаточно тонкая, и ее не стоит замачивать слишком сильно, иначе она растает и оставит волокна на мебели. Также этот же способ можно использовать для чистки линолеума от въевшейся грязи,. Достаточно протереть так загрязненные участки и дать уксусу впитаться в бумагу и пятна. Средство растворит жир, однако совсем не повредит покрытие.
Уксус может очистить мебель на кухне / Фото Pexels
Очень полезным метод с туалетной бумагой и уксусом будет и в уборке ванной комнаты: положите туалетную бумагу на участки ванны, раковины или плитки, имеющие сложные загрязнения, и сбрызните сверху уксусом из пульверизатора. После этого средство нужно оставить на 10 – 15 минут, чтобы дать ему подействовать, и убрать туалетную бумагу.
Грязь станет мягкой, и ее можно будет легко убрать обычной губкой.
Вот еще несколько вариантов, как можно использовать уксус в уборке:
- Очистите канализацию. Для этого метода понадобится также немного соды – ее засыпьте в дренаж, после этого добавив чашку уксуса. Начнется реакция, и ее может быть достаточно, чтобы вытеснить глубоко застарелую грязь. После этого в слив нужно залить горячую воду.
- Помойте посуду. Так, можно сэкономить даже на моющем средстве для посуды! В посудомоечную машинку можно добавить немного уксуса, и тогда ваша посуда будет скрипеть от чистоты.
- Помойте окна. Чистый уксус, не содержащий эфирных масел, является лучшим средством для очистки окон. Его нужно в равных пропорциях смешать с горячей водой и использовать для чистки – так вы не только получите чистые окна, но и избежите специфического запаха.