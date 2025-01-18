Кровать – это почти сакральный предмет в доме, поэтому у предков было немало суеверий и примет относительно того, что можно и нельзя на нее класть, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы не столкнуться с проблемами и бедами, стоит заранее знать о запрещенных вещах.

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Зеркало

Издавна зеркало было не просто предметом, в котором можно оценить свой вид, но настоящим посредником между миром живых и мертвых. Поэтому зеркало вообще не советовали вешать в спальне, а особенно так, чтобы в нем отражалась кровать.

Считалось, что это навлечет кошмары на человека, который будет спать на нем, а также может привести к различным болезням. Нельзя также класть зеркало на постель – это приведет к многочисленным неурядицам и неудачам.

Сухие цветы

Засушенные цветы – это источник мертвой энергии, и держать их в доме не рекомендуют. Но особенно опасными они могут быть в спальне, где человек спит, а значит, становится особенно уязвимым.

Если же сухие цветы окажутся на кровати, они могут вызвать ухудшение самочувствия и настроения.

Деньги

Не стоит класть деньги на кровать – предки были убеждены, что это притягивает болезни, и все заработанные деньги придется тратить на лекарства. В спальне вообще не советуют хранить свои сбережения, ведь в комнате должна царить энергетика покоя и сна, поэтому деньги будут здесь не приумножаться, а "спать".



Деньги нельзя класть на кровать / Фото Pexels

Украшения

Не стоит на кровать класть драгоценные камни и металлы, а также свои любимые украшения. Особенно опасна бижутерия – эти камни и металлы вроде бы являются пустыми, и во время сна будут забирать вашу энергетику.

Из-за этого человек может чувствовать себя уставшим и недовольным.

Острые предметы

Такие вещи несут энергетику ссор и конфликтов, поэтому лучше не нести в спальню ножи, ножницы, иглы и булавки. А если положить их на кровать, можно нарваться на ссоры со второй половинкой.

Еще одна примета – нельзя шить, сидя на кровати.