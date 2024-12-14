Як випрати одяг без порошку: блогерка розповіла цікавий лайфхак

Ми звикли прати одяг з порошком, втім виявляється, можна обійтися й без нього. Можна використати побутові інгредієнти й обійтися без головного засобу для прання речей у пральній машинці.

Цікавий лайфхак розповіла фахівчиня з прибирання, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Софії Сізової. Дівчина знається на багатьох цікавих порадах, тож розповіла, що можна прати одяг без спеціального порошку.

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Як прати одяг в пральній машинці без порошку

За її словами, для звичайного прання варто використовувати соду. У контейнер треба засипати 2 – 3 столові ложки засобу, а в барабан треба додати столову ложку солі грубого помелу. Дівчина каже, що сіль додасть м’якості та яскравості одягу.

У відсік для кондиціонера потрібно налити оцет. Він справляється з пранням аналогічно так само як кондиціонер, також він забирає неприємний запах.

Чим замінити порошок дивіться відео

Та якщо ви все ж таки звикли прати порошком й не шукаєте ніяких альтернатив, тоді радимо посилити дію цього засобу простим способом. До прикладу, для того, щоб речі не тьмяніли, вам потрібно додати до пральної машинки додатковий секретний інгредієнт.

Цукор може зберегти білосніжний колір тканин й захистити шовкові та вовняні речі від деформування. Якщо його додати до кольорового одягу, то цукор збереже його яскравість та колір, не буде тьмяніти й линяти. Його потрібно засипати у відділ машинки, куди наливають кондиціонер. Окрім того, не варто забувати про звичайний порошок, завдяки якому прання буде ще досконалішим.

Вас може це здивувати, але для прання кольорової білизни можна використовувати нашатирний спирт. Столову ложку рідини треба розвести в 5 літрах води й ретельно перемішати. У барабан треба додати 4 столові ложки розчину й після прання вже побачите дієвість цього методу.