Как постирать одежду без порошка: блогер рассказала интересный лайфхак

Мы привыкли стирать одежду с порошком, впрочем оказывается, можно обойтись и без него. Можно использовать бытовые ингредиенты и обойтись без главного средства для стирки вещей в стиральной машинке.

Интересный лайфхак рассказала специалист по уборке, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Софии Сизовой. Девушка разбирается во многих интересных советах, поэтому рассказала, что можно стирать одежду без специального порошка.

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Как стирать одежду в стиральной машинке без порошка

По ее словам, для обычной стирки стоит использовать соду. В контейнер надо засыпать 2 – 3 столовые ложки средства, а в барабан надо добавить столовую ложку соли крупного помола. Девушка говорит, что соль придаст мягкости и яркости одежде.

В отсек для кондиционера нужно налить уксус. Он справляется со стиркой аналогично так же как кондиционер, также он убирает неприятный запах.

Чем заменить порошок смотрите видео

Но если вы все же привыкли стирать порошком и не ищете никаких альтернатив, тогда советуем усилить действие этого средства простым способом. К примеру, для того, чтобы вещи не тускнели, вам нужно добавить в стиральную машинку дополнительный секретный ингредиент.

Сахар может сохранить белоснежный цвет тканей и защитить шелковые и шерстяные вещи от деформирования. Если его добавить к цветной одежде, то сахар сохранит его яркость и цвет, не будет тускнеть и линять. Его нужно засыпать в отдел машинки, куда наливают кондиционер. Кроме того, не стоит забывать об обычном порошке, благодаря которому стирка будет еще более совершенной.

Вас может это удивить, но для стирки цветного белья можно использовать нашатырный спирт. Столовую ложку жидкости надо развести в 5 литрах воды и тщательно перемешать. В барабан надо добавить 4 столовые ложки раствора и после стирки уже увидите действенность этого метода.