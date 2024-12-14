Для того, чтобы ваше белье после стирки всегда выглядело свежим и действительно чистым, нужно придерживаться нескольких простых, однако важных правил, сообщает 24 Канал. И некоторые из них могут вас действительно удивить.

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Чрезмерная стирка одежды

Если спортивную одежду и нижнее белье и стоит стирать после каждого использования, то с остальной одеждой такой подход не только не принесет пользы, но и навредит. Это может привести к тому, что ваша одежда будет изнашиваться гораздо быстрее, и вам придется быстрее заменить ее на новую.

Особенно внимательными относительно чрезмерной стирки вам нужно быть с шерстяными вещами и джинсами, а также деликатными тканями.



Вещи нужно стирать при разной температуре / Фото Pexels

Стирка при одинаковой температуре

Большинство людей стирают одежду при температуре в 40 градусов, и этот подход может стать настоящей катастрофой для деликатных вещей. Современные стиральные порошки настолько хороши, что могут справиться с загрязнениями даже при достаточно низкой температуре. Поэтому лучше каждый раз учитывать одежду, которую вы бросаете в стирку, а не ориентироваться на температуру, к которой вы привыкли.

Вонь из стиральной машины

Если вы заметили, что из вашей стиральной машинки идет плохой запах, мириться с этим нельзя. Подобный подход приведет к тому, что и ваше белье будет иметь неприятный запах. А также это является свидетельством, что внутри стиральной машины образовался налет или даже плесень.

В идеале, барабан и фильтры стиральной машины нужно очищать ежемесячно, или после каждых 10 циклов стирки.

Покупка порошка с красителями и ароматизаторами

Конечно, такой порошок может давать приятный запах вещам, но помните о том, что химические вещества на одежде контактируют с кожей целый день, а также с вашим постельным бельем, на котором вы спите каждую ночь.

Использование кондиционеров для белья

Конечно, полностью отказываться от кондиционера не обязательно, но специалисты советуют сократить его количество. Учитывайте, что кондиционер для белья покрывает волокна химическими веществами, чтобы сделать ткань мягче и уменьшить количество складок. Но эти же микроэлементы могут вызвать раздражение чувствительной кожи и снизить поглощение влаги полотенцами.