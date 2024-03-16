Чим можна замінити вершковий сир маскарпоне: дешеві і смачні варіанти

Ніжний вершковий сир може стати інгредієнтом дуже багатьох страв, та це не значить, що без нього обійтися зовсім неможливо. Якщо маскарпоне під рукою немає, ви можете його замінити іншими продуктами.

Сир маскарпоне виготовляють із вершків, що мають дуже високий відсоток жирності, і цей італійський продукт використовують під час приготування дуже великої кількості страв – зокрема і в надзвичайно популярному десерті тирамісу. Та навіть якщо вершкового сиру немає, ви все ще можете приготувати вишуканий десерт.

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Та чим можна замінити вершковий сир, якщо його раптом немає у магазині? Перш за все, ви можете взяти будь-який інший м'який сир – наприклад, рикоту чи філадельфію. Та також ви можете без проблем приготувати смачну альтернативу маскарпоне самостійно.

Тож ви можете спробувати кілька різних рецептів, якщо вам потрібно додати сир до тирамісу чи будь-якої іншої страви.

Перш за все, вам потрібно взяти кілограм жирної сметани і викласти її у мішечок із бавовняної тканини. Його вам потрібно повішати на ніч над глибокою ємністю для того, щоб сік витікав. І тоді на ранок ви будете мати 500 грамів молочного продукту, що буде за текстурою і смаком нагадуватиме маскарпоне.

Але є і ще один, трохи складніший варіант. Для нього ви можете використати рівні частини жирної сметани та кефіру. Цю суміш вам потрібно посолити і ретельно збити, а вже потім повішати над глибокою ємністю. І за кілька днів ваш продукт стане достатньо щільним для того, щоб його можна було використовувати для десертів.

Що можна використати замість маскарпоне у торті

Дуже часто сир маскарпоне використовують для приготування смачних кремів для тортів. Та якщо ви хочете замінити його на інший продукт, це цілком можливо.

Для цього вам знадобиться:

300 грамів жирного домашнього сиру;

100 мілілітрів вершків 30% жирності;

100 грамів цукрової пудри;

2 яйця.

Спершу вам потрібно збити жовтки із половиною цукрової пудри, а потім повторити цю ж процедуру із білками. Після цього додайте вершки та збийте ще раз. Наприкінці цю суміш вам потрібно ретельно перемішати із домашнім сиром.