Чем можно заменить сливочный сыр маскарпоне: дешевые и вкусные варианты

Нежный сливочный сыр может стать ингредиентом очень многих блюд, но это не значит, что без него обойтись совсем невозможно. Если маскарпоне под рукой нет, вы можете его заменить другими продуктами.

Сыр маскарпоне изготавливают из сливок, имеющих очень высокий процент жирности, и этот итальянский продукт используют при приготовлении очень большого количества блюд – в том числе и в чрезвычайно популярном десерте тирамису. Но даже если сливочного сыра нет, вы все еще можете приготовить изысканный десерт.

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Но чем можно заменить сливочный сыр, если его вдруг нет в магазине? Прежде всего, вы можете взять любой другой мягкий сыр – например, рикотту или филадельфию. Но также вы можете без проблем приготовить вкусную альтернативу маскарпоне самостоятельно.

Поэтому вы можете попробовать несколько различных рецептов, если вам нужно добавить сыр к тирамису или любому другому блюду.

Прежде всего, вам нужно взять килограмм жирной сметаны и выложить ее в мешочек из хлопчатобумажной ткани. Его вам нужно повесить на ночь над глубокой емкостью для того, чтобы сок вытекал. И тогда на утро вы будете иметь 500 граммов молочного продукта, что будет по текстуре и вкусу напоминать маскарпоне.

Но есть и еще один, немного более сложный вариант. Для него вы можете использовать равные части жирной сметаны и кефира. Эту смесь вам нужно посолить и тщательно взбить, а уже потом повесить над глубокой емкостью. И за несколько дней ваш продукт станет достаточно плотным для того, чтобы его можно было использовать для десертов.

Что можно использовать вместо маскарпоне в торте

Очень часто сыр маскарпоне используют для приготовления вкусных кремов для тортов. Но если вы хотите заменить его на другой продукт, это вполне возможно.

Для этого вам понадобится:

300 граммов жирного творога домашнего сыра;

100 миллилитров сливок 30% жирности;

100 граммов сахарной пудры;

2 яйца.

Сначала вам нужно взбить желтки с половиной сахарной пудры, а затем повторить эту же процедуру с белками. После этого добавьте сливки и взбейте еще раз. В конце эту смесь вам нужно тщательно перемешать с творогом.