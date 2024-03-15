Вероятно, со всеми случалась эта ситуация, когда вы находите старую, заброшенную пачку сметаны и просто выбрасываете ее, потому что подозреваете, что она уже невкусная. Но делать это совсем необязательно. Гораздо лучше будет использовать ее для нескольких рецептов.

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Впрочем, обратите внимание на то, как давно вышел срок годности вашей сметаны. Если она уже очень давно испорчена, использовать ее в пищу, конечно же, нельзя. Но если сметана просто "не в форме", ее еще можно спасти.

Кекс к чаю

Если вы хотите выпить чаю, но никаких сладостей в доме нет, вот здесь вам может прийти на помощь ваша старая сметана, а также еще несколько ингредиентов.

В частности, вам понадобятся:

3 яйца;

150 граммов сахара;

200 миллилитров сметаны;

70 граммов сливочного масла;

200 граммов муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

четверть чайной ложки соды и столько же соли.

Сначала вам нужно взбить яйца с сахаром – вы можете или использовать миксер, или воспользоваться обычным венчиком или даже ложкой. После этого добавьте к смеси свою старую сметану и хорошо перемешайте.

После этого растопите масло и добавьте его в миску, просейте муку и смешайте ее с содой, разрыхлителем и солью. По желанию вы можете добавить свежие или замороженные ягоды. Но если вы используете свежие ягоды, не забудьте их очень хорошо помыть и просушить перед тем, как добавлять в тесто. А в случае использования замороженных ягод вам не нужно предварительно размораживать их.

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Все это хорошо перемешайте, застелите форму пергаментом и смажьте маслом, а после этого влейте в нее тесто.

Выпекать кекс нужно при температуре 180 градусов примерно полчаса.

Оладьи на сметане

Для этого рецепта вам понадобится немного больше сметаны, и эти оладьи точно того стоят.

Вам нужно взять:

400 миллилитров негустой сметаны;

2 – 3 столовые ложки сахара;

1 яйцо;

щепотка соли;

200 – 230 граммов муки;

масло для жарки;

чайная ложка соды без верха.

Кстати, вместо сметаны в этом рецепте вы также можете использовать закваску, кефир или ряженку. Учитывайте и то, что количество муки, которую нужно использовать, может меняться в зависимости от того, насколько густая ваша сметана.

Смешайте сметану, яйцо, соль и сахар, а после этого просейте муку вместе с содой, а затем добавьте их к смеси и хорошо перемешайте. По консистенции ваше тесто должно напоминать густую сметану. После этого жарьте оладьи на среднем огне.