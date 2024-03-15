Если хотите получить большой урожай болгарского перца, то лучше отказаться от посадки некоторых овощей рядом, пишут Porady 24. Освоив правильное огородное соседство, вы будете всегда иметь урожай сочных и вкусных овощей или ягод.

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Что нельзя сажать возле перца

Худше всего перец приживается, когда рядом посажена капуста. Любой сорт – от белокочанной до брюссельской, выводит воду из почвы, поэтому перец не сможет хорошо расти.

Плохими соседями являются также огурцы. Эти овощи очень любят воду, поэтому во время засухи их придется подливать, а чрезмерная влага в почве не способствуете урожайности перца.

Воздержитесь от посадки рядом с перцем семейства пасленовых. Картофель, баклажан и томаты страдают теми же заболеваниями, что и перец, поэтому овощи лучше сажать в разных местах.



Что именно нельзя сажать возле перца / Фото Pexels

Также советуют обратить внимание на горох или фасоль, которые могут обвивать стебли перца, препятствуя его росту.

Плохо "дружит" перец с укропом. Когда он вырастает, то мешает перцу, поскольку будет закрывать солнце и делать тень. Из-за этого плоды вырастут маленькими и не до конца сформируются.