Якщо хочете отримати великий урожай болгарського перцю, то краще відмовитися від саджання деяких овочів поруч, пишуть Поради 24. Опанувавши правильне городнє сусідство, ви будете завжди мати урожай соковитих та смачних овочів чи ягід.

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Що не можна садити біля перцю

Найгірше перець приживається, коли поруч посаджена капуста. Будь-який сорт – від білокачанної до брюсселької, виводить воду з ґрунту, тому перець не зможе добре рости.

Поганими сусідами є також огірки. Ці овочі дуже люблять воду, тому в час посухи їх доведеться підливати, а надмірна волога у ґрунті не сприяте урожайності перцю.

Утримайтеся від саджання поруч з перцем сімейства пасльонових. Картопля, баклажан і томати страждають на ті ж самі захворювання, що й перець, тому овочі краще садити в різних місцях.



Що саме не можна садити біля перцю / Фото Pexels

Також радять звернути увагу на горох чи квасолю, які можуть обвивати стебла перцю, перешкоджаючи його росту.

Погано "дружить" перець з кропом. Коли він виростає, то заважає перцю, оскільки буде закривати сонце й робити тінь. Через це плоди виростуть маленькими та не до кінця сформуються.