Чим почистити килим, не знімаючи його з підлоги: народні методи, які є досить ефективними

Килим має здатність забруднюватися, тому його потрібно інколи чистити, хай навіть в домашніх умовах. Килим також збирає багато пилу, тому раз у квартал вдавайтеся до його очищення, щоб відсвіжити й покращити вигляд.

Почистити килим можна за допомогою спеціальних хімічних засобів, втім добре справляться з ним навіть підручні засоби, які коштують копійки, пише 24 Канал. Якщо у вашій сім’ї є алергіки, то від хімічних рідин краще відмовитися.

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Очищення рідким милом чи шампунем

У воді до густої піни розчиніть рідке мило, шампунь чи засіб для миття посуду. За допомогою губки нанесіть засіб на килим, залишіть на кілька хвилин, а тоді вимийте все водою. Щоб не спровокувати процес запліснявіння тканини, всю вологість приберіть за допомогою чистої й сухої ганчірки.

Очищення оцтом та содою

Спочатку килим потрібно буде пропилососити, щоб увібрати увесь пил. Для розчину знадобиться третина теплої води, 2 столові ложки соди та 4 столові ложки миючого засобу для посуду. Далі на поверхню потрібно нанести піну, яка утвориться з усіх компонентів. Забруднені ділянки потрібно чистити жорсткою щіткою й залишити їх на 30 хвилин, щоб відмокли.

Після цього у 300 міліграмів води потрібно додати 8 столових ложок оцту. Рідину треба нанести на місце, яке буде просякнуте содовим розчином. Метод є дієвим проти плям, але не підходить килимам зі штучним ворсом, оскільки оцет може їх пошкодити.



Домашні засоби для очищення килима / Фото Pexels

Очищення лимонною кислотою

Багато господинь люблять чистити килими лимонною кислотою. Цей спосіб підходить у випадках, коли є застарілі плями. Кислоту потрібно розвести у воді в пропорції 1:1 й вилити розчин на пляму. Як альтернативу можна використовувати лимонний сік. Засіб залишіть на 2 години, а тоді промийте водою, а вологі місця приберіть за допомогою паперових рушників.

Очищення господарським милом

Натріть на терці шматок господарського мила й змішайте стружку з 1 літром теплої води. Коли мило розчиниться, суміш перелийте в пульверизатор й нанесіть розчин на плями килима й потріть щіткою. Його треба залишити на килимі до повного висихання й прибрати залишки пилососом.

Цей засіб ідеально підходить для випадків, коли треба освіжити килим, оскільки він чудово підходить для свіжих плям, втім зі старими може не впоратися.