Розкішні готелі стараються зробити свій простір особливим – від високоякісного сервісу до приємного аромату в номері, пише Real Simple. Все це робиться для того, щоб не лише гостю було приємно проводити свій час в обраному місці, але й задля того, аби змусити його повернутися ще раз.

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Якщо ж вам хочеться, щоб вдома пахнуло так само як в готелі, ділимося головними секретами, які легко застосувати на практиці.

Дізнайтеся аромат свого готелю

Чимало відомих готелів створюють власні аромати, які асоціюються в гостей виключно з ними. Вони навіть пропонують придбати гостям аромати у дифузорах чи свічках, щоб гість зміг привезти аромат готелю додому.

Купіть свіжі квіти

У дорогих готелях в холі чи в номерах немає штучних квітів, вони дбають про те, щоб у вазі були свіжі букети. Не обов’язково для дому купляти дорогі квіти. Це можуть бути сезонні букети, які виділятимуть неймовірний запах осені.



Купіть додому сезонні квіти / Фото Pexels

Виберіть запах з деревними нотками

В елітних готелях більшість запахів мають деревний запах. Такі деревні ноти як кедр чи сандал, можуть бути ідеальною базою для розкішного аромату. Інші аромати, які зазвичай з’являються в сумішах розкішних готелів - це бергамот, цитрусові ноти, білий чай і зелені аромати, такі як трави або алое.

Змінюйте аромат дому кожного сезону

Зі зміною сезону, постарайтеся обирати інший аромат для дому. Навесні та влітку можуть бути легкі аромати моря чи квітів, то в осінньо-зимовий період радимо шукати святкові аромати прянощів, зимової сосни чи ялинки.