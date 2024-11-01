Роскошные отели стараются сделать свое пространство особенным – от высококачественного сервиса до приятного аромата в номере, пишет Real Simple. Все это делается для того, чтобы не только гостю было приятно проводить свое время в выбранном месте, но и для того, чтобы заставить его вернуться еще раз.

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Если же вам хочется, чтобы дома пахло так же как в отеле, делимся главными секретами, которые легко применить на практике.

Узнайте аромат своего отеля

Многие известные отели создают собственные ароматы, которые ассоциируются у гостей исключительно с ними. Они даже предлагают приобрести гостям ароматы в диффузорах или свечах, чтобы гость смог привезти аромат отеля домой.

Купите свежие цветы

В дорогих отелях в холле или в номерах нет искусственных цветов, они заботятся о том, чтобы в вазе были свежие букеты. Не обязательно для дома покупать дорогие цветы. Это могут быть сезонные букеты, которые будут выделять невероятный запах осени.



Купите домой сезонные цветы / Фото Pexels

Выберите запах с древесными нотками

В элитных отелях большинство запахов имеют древесный запах. Такие древесные ноты как кедр или сандал, могут быть идеальной базой для роскошного аромата. Другие ароматы, которые обычно появляются в смесях роскошных отелей - это бергамот, цитрусовые ноты, белый чай и зеленые ароматы, такие как травы или алоэ.

Меняйте аромат дома каждый сезон

Со сменой сезона, постарайтесь выбирать другой аромат для дома. Весной и летом могут быть легкие ароматы моря или цветов, то в осенне-зимний период советуем искать праздничные ароматы пряностей, зимней сосны или елки.