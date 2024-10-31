Ржавчина на ванной появляется по целому ряду причин, но самая очевидная – это контакт с водой и кислородом. К счастью, избавиться от пятен проще, чем вы могли представить, поэтому Советы 24 рассказывают о некоторых легких методах борьбы с ржавчиной в ванной комнате.

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Абразивные материалы

Обычная жесткая губка, мягкая пемза или металлический скребок могут быть всем, что вам нужно для очистки надоедливой ржавчины. Если действовать ими осторожно, они не поцарапают и не повредят поверхность, поэтому могут быть идеальными вариантами.

Но что делать, если ржавчина появилась на смесителе? Тогда нужно удалить ее с помощью зубной щетки – она идеально подходит для того, чтобы чистить труднодоступные места.



Жесткая губка может убрать ржавчину / Фото Pexels

Соль и лимонный сок

Эти два основных продукта можно, вероятно, зайти на каждой кухне, но они годятся не только для приготовления, но и для уборки. Все, что нужно сделать – это замешать пасту из соли и лимонного сока и использовать для натирания ржавчины. Оставьте пасту на 10 – 15 минут, а после этого смойте губкой.

Сода с уксусом

Белый уксус и пищевая сода очень часто используются для очистки различных поверхностей. И для того, чтобы убрать ими ржавчину, нужно в равных количествах смешать эти два ингредиента, а после этого нанести пасту на проблемные места. Оставьте так на пол часа, а особое внимание уделите пораженным участкам.

Губкой аккуратно сотрите остатки пасты. Смойте ржавчину и вытрите поверхность насухо.