Чому не можна спати в пасхальну ніч: яка традиція з цим пов’язана

Великдень є найбільшим релігійним святом, оскільки віряни радісно святкують Воскресіння Христове. З Пасхою пов’язано чимало народних прикмет, тож розповімо про найцікавіший з них – чому не можна спати в ніч перед Великоднем.

За народними віруваннями, Великодня ніч є чудодійною, пишуть Поради 24. Воскресіння Христове віряни святкуватимуть 5 травня, а це означає, що пасхальна ніч припадає з суботи, 4 травня, на неділю.

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Чому не можна спати в пасхальну ніч

Через комендантську годину чимало храмів перенесли богослужіння на ранок, втім, якщо вам таки вдасться потрапити на Великодню відправу, то варто всю ніч молитися до Бога та не спати аж до ранку.

Великодня служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший момент настає опівночі, коли священник сповіщає: "Христос воскрес", а всі присутні відповідають: "Воістину воскрес". Після служби процесія тричі обходить навколо церкви – хресний хід, а потім починається святкове богослужіння.



У деяких регіонах паски святать вранці після нічної служби Божої / Фото Pinterest

Кожна людина має потрапити на пасхальне богослужіння. Не у всіх є можливість потрапити на службу, тоді у такому випадку не лягайте спати вночі, а присвятіть час щирій молитві.

Рекомендовано попросити напередодні Великодня пробачення у всіх, кого ви образили та помиритися з людьми, з якими тривалий час ви перебуваєте у сварці. Важливо зустріти світле свято Воскресіння Христового з чистими думками.