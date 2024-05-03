У Страсну п’ятницю треба суворо дотримувати посту, пишуть Поради 24. Дозволено їсти тільки хліб та пити просту воду. Саме в цей день Ісус Христос пройшов через засудження, приниження, страшні тортури та знущання, розп’яття та страждання на хресті. У Страсну п’ятницю люди йдуть до плащаниці віддати шану Ісусу, в найскорботніший день року.

Читайте також Чи можна пекти паски у Страсну п'ятницю: традиції найскорботнішого дня у році

Що не можна робити в Страсну п’ятницю

Категорично забороняється в цей день наводити вдома порядки, прати, прибирати, мити вікна, чистити килими тощо.

Не дозволяється в цей день працювати на городі, садити рослини, пересаджувати вазони. Краще присвятити цей день Богу, багато молитися і роздумувати про страждання Спасителя.

Не радять в Страсну п’ятницю вживати алкоголь, м’ясо та інші м’ясні вироби. У цей день треба відмовитися від їжі, навіть рибу не дозволено їсти.

Заборонено в цей день веселитися, слухати музику, танцювати та гучно сміятися. Пам’ятайте, що це скорботний день пам'яті про земні страждання Ісуса Христа.

Великим гріхом є рубання дров чи тесати щось сокирою. Не можна нічого робити на городі: викопувати лопатою чи сапати сапою.



У Страсну п'ятницю забороняється веселитися / Фото Pexels

Історія Страсної п’ятниці

Саме у п’ятницю розіп’яли Ісуса Христа. Так страчували в той час розбійників, убивць та злочинних рабів. Ісус відчував від розп’яття жахливі болі у всіх частинах тіла.

Коли Його розпинали, Він молився за Своїх мучителів зі словами: "Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять". Під час розп'яття Сина Божого біля нього перебували Діва Марія, апостол Іван, Марія Магдалина і ще кілька жінок, які вшановували його.

Коли Спаситель побачив Матір Свою й Івана, він сказав їй: "Жінко, ось син Твій". Потім до Івана: "Ось мати твоя". Під цих жахіть і знущань з Сина Божого на Голгофі відбулось знамення. З того моменту, як Ісуса розіп'яли, сонце сховалося за хмари й настала темрява на всій землі.