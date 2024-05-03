В Страстную пятницу надо строго соблюдать пост, пишут Porady 24. Разрешено есть только хлеб и пить простую воду. Именно в этот день Иисус Христос прошел через осуждение, унижения, страшные пытки и издевательства, распятие и страдания на кресте. В Страстную пятницу люди идут к плащанице отдать дань уважения Иисусу, в самый скорбный день года.

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Что нельзя делать в Страстную пятницу

Категорически запрещается в этот день наводить дома порядки, стирать, убирать, мыть окна, чистить ковры и тому подобное.

Не разрешается в этот день работать на огороде, сажать растения, пересаживать вазоны. Лучше посвятить этот день Богу, много молиться и размышлять о страданиях Спасителя.

Не советуют в Страстную пятницу употреблять алкоголь, мясо и другие мясные изделия. В этот день надо отказаться от еды, даже рыбу не разрешено есть.

Запрещено в этот день веселиться, слушать музыку, танцевать и громко смеяться. Помните, что это скорбный день памяти о земных страданиях Иисуса Христа.

Большим грехом является рубка дров или тесать что-то топором. Нельзя ничего делать на огороде: выкапывать лопатой или сапать тяпкой.



В Страстную пятницу запрещается веселиться / Фото Pexels

История Страстной пятницы

Именно в пятницу распяли Иисуса Христа. Так казнили в то время разбойников, убийц и преступных рабов. Иисус чувствовал от распятия ужасные боли во всех частях тела.

Когда Его распинали, Он молился за Своих мучителей со словами: "Отче, прости им, ибо они не знают, что делают". Во время распятия Сына Божьего возле него находились Дева Мария, апостол Иоанн, Мария Магдалина и еще несколько женщин, которые почитали его.

Когда Спаситель увидел Матерь Свою и Иоанна, он сказал ей: "Женщина, вот сын Твой". Затем к Иоанну: "Вот мать твоя". Во время этих ужасов и издевательств над Сыном Божьим на Голгофе произошло знамение. С того момента, как Иисуса распяли, солнце спряталось за облака и наступила темнота на всей земле.