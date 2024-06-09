Для того, щоб влітку отримати смачні плоди, потурбуватися про урожай потрібно ще заздалегідь – знезаразити ґрунт, перевірити посадковий матеріал та правильно висіяти насіння на розсаду. Втім, є одна пізніша помилка, яка може призвести до гіркоти.

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Чому баклажани гірчать

Перша причина такого явища – це недостатній полив. Справа в тому, що баклажани нікогли не повинні стикатися із нестачею вологи. І якщо ваша культура росте на сухому ґрунті, тоді плоди, які формуються на рослині, можуть суттєво гірчити.

Як правильно поливати баклажани

Необхідно регулярно, а також досить рясно поливати баклажани. І у перші 2 тижні після посадки поливи потрібно щоденно проводити. На 2 – 3 рослини вам потрібно виливати приблизно по одній лійці.

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А після завершення цього терміну полив можна вже трохи зменшувати – проводьте його раз на 3 – 4 дні. А у спекотні дні потрібно поливати рослини кожні 2 дні. Згодом можна поливати рослини рясніше – по літру на одну рослину.



Баклажани потрібно рясно поливати / Фото Pexels

Полив баклажанів потрібно проводити під корінь, і рідина ніколи не повинна потрапляти на листя, що формується, а також на стебла та на овочі. Після того, як проведете полив, потрібно також і розпушити ґрунт.