Виявляється, є кілька досить поширених причин, які призводять до того, що ваші простирадла втрачають приємний білий колір, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І для того, щоб розібратися з проблемою, спершу потрібно дізнатися, які ж ваші звички призводять до тьмяніння тканини.

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Піт, бруд та жир

Звісно, неприємно про це думати, та вночі, коли ви дрімаєте, ваші простирадла забруднюються. І найпоширеніша причина забруднень білої постільної білизни – це жовті плями від поту, які з’являються на простирадлах з часом.

Навіть якщо спершу ви цього не помічаєте, з часом і мертві клітини шкіри, і жир з тіла, і піт накопичуються та спричиняють чимало плям.

Ви не перете біле окремо

Існує причина, з якої експерти радять перед пранням завжди розділяти білизну за кольором. Барвники з темних тканин, і в тому числі і з червоного, синього та зеленого, можуть “витікати” з пральної машини та впливати на ваші простирадла.

Під час прання білої постільної білизни потрібно завжди відокремлювати її від решти тканин. Навіть зі старих кольорових речей може потекти фарба, тож їх завжди потрібно тримати окремо.



Білі речі потрібно прати окремо / Фото Pexels

Ви забуваєте вмиватися ввечері

Разом з потом, брудом та жиром немалу небезпеку для ваших білих простирадел несе й косметика. І якщо ви іноді забуваєте ввечері зняти її перед тим, як лягати спати, це може призвести зрештою до того, що на наволочках та підковдрах з’являться темні та кольорові сліди, яких буде непросто позбутися.

Ви неправильно зберігаєте білизну

Ще одна причина пожовтіння чи сіріння білизни – це неправильне її зберігання. Постільна білизна, яка зберігається в місці, де погана вентиляція або ж висока вологість, може піддатися цьому впливу, і у волокнах з’явиться пліснява та цвіль. Це не тільки призведе до неприємного запаху, але й залишить коричневі чи жовті плями, які зовсім непросто видалити.

Спальня запилюжена

Пил – це начебто не такий і важливий фактор, але він все одно може стати причиною забруднення постільної білизни. Частинки пилу осідають на ній так само як і на меблях, особливо у випадку, якщо ви звикли тримати вікна відчиненими.