Якщо ви відчули раптовий свербіж на носі, то це може мати не тільки фізичні, але й "духовні" причини – начебто так доля попереджає вас про те, що чекає попереду, повідомляє 24 Канал.

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Які є прикмети про свербіж носа?

Існує чимало людей, які вірять у те, що свербіж носа – це не просто наслідок алергії чи вірусу, але щось більше – знак, чи то прикмета. Ось кілька найбільш популярних з них:

Скоро в домі буде гість. В багатьох культурах свербіння носа означало, що хтось вже думає вас відвідати. Це може бути знайомий, друг, родич чи навіть незнайомець, що може повністю змінити ваше життя.

Хтось говорить про вас. Якщо раптом почав свербіти ніс, це може свідчити про те, що хтось у цю мить говорить про вас – це можуть бути плітки чи похвала.

Ви маєте намір пити алкоголь. Якщо нізвідки чешеться ніс, а також він почервонів – це може бути ознакою того, що незабаром ви збираєтеся вживати алкоголь.

У вашому житті щось сильно зміниться. Предки вірили, що свербіння в носі – це сигнал, аби готуватися до важливих життєвих змін, але тільки час покаже, чи до добрих, чи до поганих.

Успіх до вас наближається. Коли свербить ніс, варто чекати особливого подарунка – чи то фізичного, чи то духовного.

Ви скоро закохаєтеся. Деякі вірять, що коли ніс свербить – це ознака, що дуже скоро ви закохаєтеся. Також це може свідчити про те, що ваша закоханість взаємна.

Ви зіштовхнетеся з конфліктом. А ось ірландський фольклор стверджує, що свербіж у носі – ознака конфлікту, що вже не за горами.



Існує багато прикмет про свербіж у носі / Фото Pexels

Чому свербить ніс: наукове пояснення

Якщо в прикмети ви не вірите, тоді точно хочете знати, що ж викликає дискомфорт: і проблеми з диханням та свербіж носа можуть бути пов'язані і з безневинними, і з досить серйозними причинами.

Ось кілька основних з них:

подразнення слизової оболонки через вплив зовнішніх факторів – пилку, вовни чи пилу;

занадто сухе повітря в приміщенні під час опалювального сезону;

надто багато волосків у порожнині носа;

хімічні чи сонячні опіки;

укуси комах;

сигаретний дим;

алергічна реакція.

Якщо свербіж у носі – це не випадкове явище, яке швидко зникає, а суттєва проблема, варто звернутися до лікаря, аби з'ясувати точну причину та усунути її.