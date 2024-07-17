Чимало українських городників кожного року вирощують у себе на ділянці дині. А в умовах середньої смуги та в північних регіонах виростити солодкі плоди виходить далеко не завжди. Втім, якщо дині виходять несмачні навіть у теплиці чи парнику, на це може бути кілька простих причин.

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Неправильний вибір сорту

Недостатньо просто посадити диню в ґрунт: перед цим потрібно обрати відповідний до клімату сорт. Наприклад, є багато сортів, які дадуть чудовий урожай, але тільки у південних регіонах. Якщо ж ви вирощуєте їх північніше, тоді потрібно підібрати вдалі сорти дині, щоб вони були великими та солодкими.

Надто рано посадили

На півдні дині зазвичай садять прямо насінням у ґрунт, у квітні – травні, і так само роблять і у центральних областях, а через деякий час – пересаджують. Та через те, що диня – це дуже теплолюбна рослина, вам краще почекати з посадкою, поки земля прогріється. Деякі городники також йдуть на хитрість: накривають ділянку, на якій будуть вирощувати дині, агроволокном.

Так земля швидше прогрівається. Але після посадки динь потрібно знову накрити ґрунт тканиною, і так ви можете створити для рослини майже тепличні умови.

Мало сонця та тепла

Диня, яка росте у тіні, навряд чи виросте солодкою. Для баштанних культур потрібно не тільки багато місця, але й сонця та тепла – так вони можуть накопичувати цукри. Якщо ж погода в момент, коли диня дозріває, не надто вдала, тоді плоди також виростуть менш солодкими.



Для дині потрібна правильна ділянка / Фото Pexels

Звісно, можна висадити дині в теплиці, аби вберегти їх від поганої погоди. Втім, з практичного погляду це може бути не дуже вдалим рішенням: зазвичай в теплиці не буде достатньо місця для динь.

Надто багато вологи

Дині зазвичай майже не поливають, адже їхнє коріння йде дуже глибоко, майже на метр в землю, і воно може забезпечити рослину водою. Але через те, що дині висаджують на відкритих та сонячних ділянках, земля може швидко пересохнути.

Полив можна проводити, якщо верхній шар ґрунту сильно пересох, але робити це потрібно рідко, хоч і рясно. Якщо ж вологи буде надто багато, а вода буде холодною, тоді рослини можуть підхопити кореневу гниль.

За три тижні до збору урожаю поливати дині взагалі не рекомендують.

Відсутність пасинкування і надто велике підживлення азотом

Трапляється так, що городники починають підживлювати азотними добривами все підряд – і в тому числі й дині. І попри те, що вони непогано на нього реагують – зокрема ростом листя та пагонів, це має і зворотний бік: дині будуть не дуже солодкими, а цвітіння культури затримається.

Ще один важливий крок – це пасинкування. Якщо не провести його, тоді на кущах буде надто багато дрібних зав'язей. Основне стебло потрібно прищеплювати після того, як на ньому з'явиться 4 – 5 листочків. На великоплідній дині радять залишати 2 – 4 зав'язі, а на дрібноплідній – 4 – 6 зав'язей. Решту потрібно зрізати, щоб диня не витрачала на неї сили.