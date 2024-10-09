Навіщо у пральну машину додають оцет: відкриваємо важливі секрети

Чимало господинь заливають у пральну машинку 9% оцет, однак не всі ще знають, що він є альтернативою дорогим засобам. Після прання оцтом вам не доведеться хвилюватися про плями на одязі.

Оцет чудово виводить жирні відкладення на речах, пишуть Поради 24. Окрім того, він здатен усунути неприємні запахи та навіть очистити пральну машинку без використання жодних хімічних засобів.

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Навіщо додавати оцет у пральну машинку

Оцет проти плям

Якщо на вбранні є якесь точкове забруднення, то достатньо розмішати оцет з водою у співвідношенні 1:1, змочити рідиною пляму й залишити на 15 хвилин, а після цього вкинути в прання.

Оцет проти шерсті тварин

Власники домашніх тварин знають, як важко позбутися шерсті собак та котів з одягу. Ми прибираємо її спеціальним липким валиком, втім можна скористатися чудовим трюком. Для того, щоб шерсть більше не липла до одягу, у відсік для прального порошку треба додати трохи оцту. Після прання шерсть котів чи собак більше не буде липнути до речей.



Оцет виводить шерсть з одягу / Фото Pexels

Оцет для пом’якшення рушників

Через часте використання рушники стають неприємними до тіла та втрачають свою м’якість. Щоб повернути їм попередню пухнастість, додайте половину склянки оцту у відділення для кондиціонера. Рідина пом’якшить рушники не гірше, ніж кондиціонер.

Оцет для відбілювання

Для того, щоб зберегти білосніжність речей чи постільної білизни, пів склянки оцту треба додати у відсік для прання під час полоскання.

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Оцет для очищення пральної машинки

За пральною машинкою також потрібен належний догляд, а це означає, що для того, аби на деталях приладу не осідали мильні речовини та вапняний наліт, раз на місяць потрібно додавати склянку оцту у відсік для прального порошку та запускати прання без одягу.