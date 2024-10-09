Зачем в стиральную машину добавляют уксус: открываем важные секреты

Многие хозяйки заливают в стиральную машинку 9% уксус, однако не все еще знают, что он является альтернативой дорогим средствам для стирки. После стирки с уксусом вам не придется волноваться о пятнах на одежде.

Уксус прекрасно выводит жирные отложения на одежде, пишут Porady 24. Кроме того, он способен устранить неприятные запахи и даже очистить стиральную машинку без использования химических средств.

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Зачем добавлять уксус в стиральную машинку

Уксус против пятен

Если на одежде есть какое-то точечное загрязнение, то достаточно размешать уксус с водой в соотношении 1:1, смочить жидкостью пятно и оставить на 15 минут, а после этого бросить в стирку.

Уксус против шерсти животных

Владельцы домашних животных знают, как трудно избавиться от шерсти собак и кошек с одежды. Мы убираем ее специальным липким валиком, впрочем, можно воспользоваться замечательным трюком. Для того, чтобы шерсть больше не липла к одежде, в отсек для стирального порошка надо добавить немного уксуса. После стирки шерсть кошек или собак больше не будет липнуть к вещам.



Уксус выводит шерсть с одежды / Фото Pexels

Уксус для смягчения полотенец

Из-за частого использования полотенца становятся неприятными к телу и теряют свою мягкость. Чтобы вернуть им предыдущую пушистость, добавьте половину стакана уксуса в отделение для кондиционера. Жидкость смягчит полотенца не хуже, чем кондиционер.

Уксус для отбеливания

Для того, чтобы сохранить белоснежность вещей или постельного белья, полстакана уксуса надо добавить в отсек для стирки во время полоскания.

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Уксус для очистки стиральной машинки

За стиральной машинкой также нужен надлежащий уход, а это значит, что для того, чтобы на деталях прибора не оседали мыльные вещества и известковый налет, раз в месяц нужно добавлять стакан уксуса в отсек для стирального порошка и запускать стирку без одежды.