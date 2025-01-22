6 звичок, які підтримують безлад у вашому домі: час їх вже позбутися

Між роботою, захопленнями, приготуванням їжі та проведенням часу з родиною та друзями непросто викроїти годину-дві на прибирання. І через це дуже швидко в оселі може з'явитися чимало безладу.

Організувати свою оселю та постійно контролювати безлад – це вкрай непросте завдання для більшості людей. Втім, це може бути легше, ніж вам здавалося, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Ви купуєте дуже багато речей

Звісно, покупки часто бувають необхідністю, а також вони приносять радість та задоволення. Але коли речі в дім тільки прибувають, з часом він набуде неохайного вигляду, і підтримувати у ньому лад стане набагато складніше.

Тому організатори пропонують використовувати підхід "один ввійшов, один вийшов". Він означає, що на кожну нову куплену річ потрібно позбутися однієї старої. Дотримання такого простого правила допоможе уникнути накопичення речей в домі – особливо одягу, книг та кухонного наряддя, як-от кухлів, каструль та сковорідок.

Ви ставите недосяжні цілі

Певно, усі опинялися у такій ситуації: ви вирішили провести грандіозне прибирання, повитягали усі речі з шухляд, аби перебрати їх, витягли одяг, книги, тільки-но почали та… відчули себе знесиленими, залишивши кімнату навіть у більшому безладі, ніж до початку прибирання.

Для того, аби цього уникнути, варто ставити собі невеликі та досяжні цілі в організації простору та досягати їх одна за одною. Ви так здобудете впевненість перед тим, як братися за складніші, більші проєкти.

Ви ніколи не проводите інвентаризацію

Саме слово – інвентаризація – звучить складно і неприємно, тож не дивно, що чимало людей її уникають. А відтак в домі може накопичуватися чимало речей, якими ви взагалі не користуєтеся. Або ж ви можете випадково купити такий самий предмет двічі, забувши про те, що вже придбали його раніше.

Шафи – це ще одне місце в домі, яке потребує суворого нагляду. Оцініть одяг за розміром та станом, а тоді запитайте себе, чи речі зручні і чи додають вони вам впевненості. Усе, що не відповідає цим критеріям, має бути викинутим.



Варто перевіряти та оцінювати свої речі / Фото Pexels

Ви не знаєте про правило двох хвилин

Найкращий спосіб усунути безлад – це взагалі не допустити його появи. І найкраще у цьому допомагає правило двох хвилин. Ось в чому його суть: якщо завдання займає менше, ніж дві хвилини, виконайте його негайно, а не відкладайте. Спробуйте використовувати його для простих завдань: як-от розвішування одягу, подання документів чи прибирання до шафи помитого посуду.

У ваших речей немає місця

Іноді під час прибирання ви можете зупинитися на якійсь речі, адже зовсім не знаєте, куди її поставити. Можливо, через те, що від початку не виділили для неї місце. Тож з цією проблемою потрібно розібратися якнайшвидше: групуйте речі за призначенням, аби кухонне начиння, засоби гігієни, чищення та інструменти лежали один біля одного.

Так вам буде простіше їх прибирати та шукати, коли вони знадобляться.

Ви не використовуєте те, що маєте

Щойно ви починаєте організацію оселі, може виникнути спокуса відправитися в магазин, аби запастися новими інструментами для впорядкування: кошиками, контейнерами та скляними баночками для круп і спецій.

Та перш ніж купувати нове приладдя, перевірте те, що вже є у вас вдома. Інакше є велика ймовірність, що ви не зменшите кількість безладу, а тільки збільшите його.