6 привычек, которые поддерживают беспорядок в вашем доме: пора от них уже избавиться

Между работой, увлечениями, приготовлением пищи и проведением времени с семьей и друзьями непросто выкроить час-два на уборку. И поэтому очень быстро в доме может появиться немало беспорядка.

Организовать свой дом и постоянно контролировать беспорядок – это крайне непростая задача для большинства людей. Впрочем, это может быть легче, чем вам казалось, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Вы покупаете очень много вещей

Конечно, покупки часто бывают необходимостью, а также они приносят радость и удовольствие. Но когда вещи в дом только прибывают, со временем он приобретет неопрятный вид, и поддерживать в нем порядок станет гораздо сложнее.

Поэтому организаторы предлагают использовать подход "один вошел, один вышел". Он означает, что на каждую новую купленную вещь нужно избавиться от одной старой. Соблюдение такого простого правила поможет избежать накопления вещей в доме – особенно одежды, книг и кухонного наряда, например кружек, кастрюль и сковородок.

Вы ставите недостижимые цели

Вероятно, все оказывались в такой ситуации: вы решили провести грандиозную уборку, повытаскивали все вещи из ящиков, чтобы перебрать их, вытащили одежду, книги, только начали и ... почувствовали себя обессиленными, оставив комнату даже в большем беспорядке, чем до начала уборки.

Для того, чтобы этого избежать, стоит ставить себе небольшие и достижимые цели в организации пространства и достигать их одна за другой. Вы так получите уверенность перед тем, как браться за более сложные, большие проекты.

Вы никогда не проводите инвентаризацию

Само слово – инвентаризация – звучит сложно и неприятно, поэтому неудивительно, что многие люди ее избегают. А затем в доме может накапливаться немало вещей, которыми вы вообще не пользуетесь. Или же вы можете случайно купить такой же предмет дважды, забыв о том, что уже приобрели его раньше.

Шкафы – это еще одно место в доме, которое требует строгого присмотра. Оцените одежду по размеру и состоянию, а потом спросите себя, удобны ли вещи и добавляют ли они вам уверенности. Все, что не соответствует этим критериям, должно быть выброшено.



Стоит проверять и оценивать свои вещи / Фото Pexels

Вы не знаете о правиле двух минут

Лучший способ устранить беспорядок – это вообще не допустить его появления. И лучше всего в этом помогает правило двух минут. Вот в чем его суть: если задача занимает меньше, чем две минуты, выполните ее немедленно, а не откладывайте. Попробуйте использовать его для простых задач: например развешивание одежды, подача документов или уборка в шкаф помытой посуды.

У ваших вещей нет места

Иногда во время уборки вы можете остановиться на какой-то вещи, ведь совсем не знаете, куда ее поставить. Возможно, из-за того, что изначально не выделили для нее место. Поэтому с этой проблемой нужно разобраться как можно быстрее: группируйте вещи по назначению, чтобы кухонная утварь, средства гигиены, чистки и инструменты лежали друг возле друга.

Так вам будет проще их убирать и искать, когда они понадобятся.

Вы не используете то, что имеете

Как только вы начинаете организацию дома, может возникнуть соблазн отправиться в магазин, чтобы запастись новыми инструментами для упорядочения: корзинами, контейнерами и стеклянными баночками для круп и специй.

Но прежде чем покупать новые принадлежности, проверьте то, что уже есть у вас дома. Иначе есть большая вероятность, что вы не уменьшите количество беспорядка, а только увеличите его.