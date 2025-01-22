У всех дома есть старые носки – это неоспоримый факт. И иногда они настолько старые, что уже даже не поддаются штопке, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но это не значит, что их уже нельзя никак применить в быту.

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Убирайте с ними

Возможно, у вас дома не хватает тряпок для уборки? Попробуйте вытирать пыль своими старыми носками? Обычно их изготавливают из мягкой ткани, и она может прекрасно впитать грязь, пыль и шерсть домашних животных, и при этом совсем не царапает поверхность.

Кроме того, старые носки хорошо подходят для уборки сложных мест – например плинтусов и пространства внутри банок. Переработка носка в перчатку для пыли – это экологический и практичный способ дать старым носкам вторую жизнь.



Носками можно вытирать пыль / Фото Pexels

Сделайте куклу

Вам нравятся эти старые носки с яркими цветами и узорами? Тогда не стоит их выбрасывать. Превращение старых носков в волшебные куклы-марионетки для детей может стать вашим следующим хобби. Просто возьмите несколько пуговиц, лоскутков ткани и клея и начните творить!

Превратите их в мешочки для украшений

Старые носки можно легко превратить в украшения или мешочки для наушников. Особенно полезно это во время поисков – можете значительно облегчить поиск этих предметов в сумке.

Защитите комнату от сквозняков

Вы заметили, что дома появились сквозняки, и поэтому тепло не задерживается в помещении надолго? Старые носки быстро придут на помощь! Вы можете наполнить их рисом и зашить, а после этого носок нужно подложить внизу дверного проема для защиты от сквозняков.