Посипте подвір'я корицею у червні: садівники розповіли, чому це варто зробити

Деякі досвідчені садівники знають про один лайфхак, який допомагає позбутися від шкідників. Для цього не потрібно використовувати ніякі хімічні засоби. Знадобиться лише кориця.

Щоб газон мав красивий вигляд, покращить колір трави та зробити її пишнішою можна за допомогою кориці, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Яка користь кориці для газону

Ми звикли корицю додавати до кави чи випічки, втім садівники беруться нею підживлювати газон. За їхніми словами, вона відлякує таких шкідників як мурах, попелиць та комарів.

Окрім того, звичайна кориця здатна унеможливити ріст моху, появу грибків та інших бактерій, які можуть погано вплинути на газон. У спеції міститься сполука коричний альдегід, яка блокує ріст шкідливих бактерій в ґрунті.



Кориця покращує ріст газону / Фото Pexels

Втім, посипати її на газон потрібно з обережністю, оскільки велика кількість спеції здатна пригнітити ріст трави. Якщо зловживати нею, то антисептичні властивості можуть пошкодити мікрофлору ґрунту.

Кориця буде корисною тоді, якщо використовувати її локально. Можна посипати заражені місця, вхід навколо мурашників, чи навколо нового саджанця.

До речі, раніше ми вже ділилися ідеальним часом для обрізки ірисів, аби вони згодом цвіли надзвичайно пишно.

А ще корицю можна використовувати для пересаджування рослин. Особливо корисною вона буде у випадку, коли обрізаються коріння рослин. Кориця навіть здатна відродити зламане стебло рослини.

Потрібно лише змочити пошкоджене місце водою й тоді посипте спецією. Після цього треба прикласти невеличку паличку й обмотати стебло ниткою. Якщо зробити все правильно, то вазон почне відновлюватися.