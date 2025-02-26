З медичного погляду, вуха горять не зовсім через те, що про людину хтось погано каже, а через прилив крові до голови, пише 24 Канал. На зовнішньому вусі судини розташовані близько до поверхні, тому тонка та ніжна шкіра починає червоніти.

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Втім, люди хочуть більше увагу звертати на прикмети, тому є кілька визначень горіння правого та лівого вуха, а ще детальне пояснення по днях тижня.

Чому горить ліве вухо

За свідченням народних прикмет, ліве вухо горить до пліток. Це є дзвіночком про те, що вас обговорюють багато людей. Жар у лівому вусі також може сигналізувати про проблеми з чоловіками, оскільки ліва половина тіла уособлює жіночу енергію. Тривалий та сильний жар є ознакою заздрості.

Чому горить праве вухо

Печіння у правому вусі – це вже щасливий знак. Він обіцяє зміцнення репутації в колективі. Вас можуть похвалити та підкреслити позитивні якості. Праве вухо горить тоді, коли вам хочуть подзвонити та зробити цікаву пропозицію. Права половина вуха – чоловіча, тому це ще може свідчити про освідчення в коханні, пропозицію, спільне проживання чи народження дитини.



Печіння вух має різне значення / Фото Getty Images

Жар у вухах по днях тижнях

Щоб ще краще зрозуміти ознаку печіння вух, є навіть розгорнуте трактування по днях тижня.

Понеділок – хтось заздрить.

Вівторок – віщує сварку пари чи подружжя.

Середа – печіння вуха вранці – до зустрічі, якщо ж жар відчувається увечері – до романтичного побачення.

Четвер – почервоніння вух віщує добру та хорошу звістку.

П’ятниця – жар у вухах символізує приємну зустріч чи побачення.

Субота – якщо вухо горить вранці чи в обід, то нічого поганого не станеться. Увечері треба звернути увагу на знак, оскільки варто бути обережними.

Неділя – палаючі вуха віщують прибуток.