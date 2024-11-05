Ось чому у вас гниють гарбузи: 5 основних причин

Гарбузи – це овочі, які можна використати у безлічі різноманітних страв. Але також славляться вони і тим, що їх можна зберігати протягом дуже тривалого часу.

Якщо у вас починають гнити гарбузи, потрібно відшукати причину та врятувати урожай, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". Якщо плоди починають псуватися прямо на кущах, це може призвести до серйозного зменшення урожаю.

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Дефіцит сонячного світла

Це, певно, основна причина, яка призводить до гниття гарбузів. Річ у тому, що саме сонячне світло дозволяє рослинам проводити процеси фотосинтезу, які забезпечать рослину енергією для зростання та розвитку плодів.

Для того, щоб уникнути цієї проблеми, для посадки краще вибирати відкриті ділянки, де сонце досить багато потрапляє на ваші рослини. Не варто також садити гарбузи біля дерев та будов, які можуть створювати розлогу тінь.

Надмірна волога і неправильний полив

Дуже часто гарбузи починають гнити на грядці через те, що ґрунт постійно перенасичений водою, і це призводить до того, що рослина не може дихати, і на корінні з'являється гниль.



Надмірна волога призведе до гниття гарбузів / Фото Pexels

Для того, щоб уникнути цієї проблеми, потрібно контролювати рівень поливу та вологості ґрунту. Важливо стежити за тим, щоб на ділянці не застоювалася вода. Також під час поливу потрібно уникати потрапляння води на листя та плоди гарбуза.

Контакт гарбузів із землею

Якщо ваші гарбузи постійно контактують з вологою землею, це точно призведе до гнилі, і процес буде дуже важко спинити. І коли плід лежить на сирій землі, волога не може швидко випаровуватися, і це створює надзвичайно сприятливі умови для розвитку гнилі.

Найкраще буде застосовувати підкладки під гарбузи. Для цього можна використовувати і дошки, і цупкий картон – все, що завгодно, аби ізолювати плоди від прямого контакту з землею.

Недолік добрив

Можливо, ви помічали, що у гарбузів можуть гнити тільки кінчики плодів. Таке трапляється у випадку, якщо культура не отримує достатньої кількості поживних речовин, а зокрема калію, фосфору та азоту. Імунітет рослини слабшає, а це робить рослини вразливими до різних хвороб та гнилі.

Тож потрібно звернути увагу на те, коли ви востаннє підживлювали гарбузи та поновити цей процес за потреби.

Поширені хвороби гарбуза

Звісно ж, гниль можуть спричиняти також і хвороби. І у такому випадку ви помітите не тільки гниль, але й загальну слабкість рослини. Коли несприятливі умови ослабляють рослину, різні інфекційні захворювання можуть вразити плоди, і це призводить до розкладання та втрати врожаю. Тож переконайтеся, що ваші гарбузи не вражені фузаріозом, антракнозом, білою чи сірою гнилизною тощо.