Чому холодильник дуже голосно гуде: ось як це виправити

Іноді доводиться зіштовхуватися із проблемами у роботі різної побутової техніки, але коли це трапляється з холодильником, це особливо неприємно.

Якщо холодильник раптом почав дуже сильно шуміти у процесі роботи, це значить, що всередині виникла якась проблема. І основних причин поломки може бути кілька. Та деякі з них ви навіть можете усунути самостійно.

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Чому шумить холодильник

Дуже часто причину шуму холодильника можна усунути швидко і без зайвих проблем. Перш за все, спробуйте намацати піддон знизу агрегата та притягніть його до себе. Якщо шум все ж не зник, тоді потрібно шукати інші причини проблеми.

Спершу, перевірте, чи ваш холодильник стоїть на рівній поверхні. Якщо компресор стикається з іншими комплектуючими, тоді він видаватиме набагато більше шуму в роботі. Виправити це допоможе спеціальний піддон або перестановка холодильника.

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Коли ослабляється кріплення самого амортизатора, тоді це може також впливати на шум, який видає холодильник. Для усунення проблеми потрібно затягнути кріплення та слідкувати за шумом.



Іноді холодильник голосно шумить / Фото Pexels

Дуже часто причиною шуму та деренчання є те, що ви не зняли транспортувальні болти. Цьому питанню потрібно приділити достатньо уваги відразу ж після того, як ви доставите прилад додому, адже тоді він працюватиме без зайвого шуму.

Якщо ж у вашій моделі холодильника є два компресори, тоді він завжди працюватиме голосно і, на жаль, зробити з цим нічого не можна. Ще один варіант появи великого шуму – це поломка компресора. І якщо ваша проблема саме у цьому, на жаль, ви не зможете усунути її самостійно.

В такому випадку потрібно звернутися до спеціаліста, адже, можливо, запчастини потрібно буде не тільки ремонтувати, але й повністю замінювати.