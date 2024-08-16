Навіть в серпні не можна припиняти захищати городину від шкідників. У серпні її ще треба підживити.

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Догляд за капустою у серпні

На грядках трапляються тріснуті качани капусти. Їх одразу ж треба використовувати для приготування їжі, бо для тривалого зберігання вони не підійдуть. Найчастіше таке стається з середніми та пізніми сортами.

У серпні та вересні треба підживити лише ту капусту, в якої розрослося пишне листя, а качан маленький. Для таких випадків дачники радять використовувати калійні добрива.

Зрілі та великі качани підживлювати не треба, бо можете спровокувати розтріскування. Не можна робити азотні підгодівлі органікою чи комплексні добрива з вмістом азоту.



За капустою треба доглядати ще в серпні та вересні / Фото Pexels

Правила поливу

Вже наприкінці літа капусту майже не треба підливати чи скоротити полив до мінімуму. У вересні погода стане прохолоднішою, тож вода буде довше зберігатися в ґрунті.

Варто уникати стрибків вологості ґрунту. Деякі городники поливають грядки раз на тиждень, але дуже інтенсивно – таке робити не варто. У серпні та вересні полив роблять лише тоді, коли є сильна денна спека. Оптимальну вологість можна підтримувати за допомогою мульчування. Найкраще скористатися деревною тисою.

Щоб запобігти розстріскуванню, обривайте листя по колу, залишаючи лише середній корінь. Це сприятиме меншому всмоктуванню вологи. Якщо лише тільки побачите розтріскування, одразу зробіть цю процедуру.

Кажуть, що якщо видаляти нижнє пожовкле та пошкоджене листя, то всі поживні речовини перейдуть у качан і капуста дозріє смачнішою.

Як боротися зі шкідниками

Капустяна совка – головний ворог качанів. Ця гусінь пробирається всередину качана та псує урожай. Щоб захистити капусту, її треба накрити спеціальною сіткою. Щоб захистити грядки від атак слимаків – посипте поверхню деревною золою чи піском.