Для різноманітних робіт на городі існують найкращі дні – від консервування до заготівлі насіння на наступний рік. Тож для того, щоб усі завдання пройшли максимально успішно, потрібно дізнатися вдалі й небезпечні дні. Поради 24 діляться детальним місячним календарем.
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Які в серпні є сприятливі та несприятливі дні
Перш за все потрібно дізнатися, коли варто садити та сіяти овочі у серпні. Загальні сприятливі дні – це 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 серпня. А ось невдалі дати – 3-5, 19, 22, 23 серпня.
Але навіть серед цих дат є найбільш вдалі для посадки окремих культур.
- Вдалі дні для посадки овочів.
- Картопля – 24, 25.
- Морква та буряк – 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30.
- Редис та редька – 1, 2, 8-10, 26-30.
- Перець гострий та декоративний – 11-13, 16, 17.
- Цибуля – 9-17, 20, 21.
- Пряні трави – 1, 2, 6-10, 28-30.
- Полуниця та суниця – 1, 2, 11-13, 24-30.
- Однорічники – 1, 2, 6-10, 28-30.
Детальний місячний календар на серпень
1 – 2 серпня. Сприятливий час для посадки та пересадки будь-яких рослин.
3 – 5 серпня. В цей час краще не взаємодіяти з рослинами, і це також невдалий час для поливу городу. Краще в ці дні просто відпочити та не займатися складною роботою.
6 – 10 серпня. Ці дні вважаються нейтральними. Тож ви можете зайнятися підживленням та поливом рослин. Також ідеально підходять дати для посіву ріпаку, гірчиці та вівса.
11 – 12 серпня. Ви можете садити та пересаджувати будь-які види рослин. Ці дні вважаються надзвичайно вдалими для більшості робіт на городі.
13 – 15 серпня. Невдалий день для посіву. Втім, ви можете зайнятися обрізками, косінням трави та видаленням нових квіток на томатах.
16 – 17 серпня. Ці дні сприяють посіву та поливу рослин. Ви можете зібрати той урожай, що збираєтеся досить швидко з'їсти.
18 – 19 серпня. Невдалий день для поливу та посіву. Краще зайнятися прополюванням бур'янів, косінням трави та обрізками. Не забувайте заглядати на грядки з зелениною.
20 – 21 серпня. Сприятливий час для усіх робіт на городі. Варто також зібрати урожай для швидкого споживання та консервації.
22 – 23 серпня. Ці дні нейтральні та добре підходять для посадки декоративних культур. Не забувайте про обробки городу від шкідників.
24 – 25 серпня. Чудовий час для того, аби щось посадити. Також час вважається сприятливим для поливу рослин.
26 – 27 серпня. Ці дні не сприяють розвитку та росту рослин, тож краще відкласти посадки до кращого часу.
28 – 30 серпня. Це – останній шанс посадити щось у серпні. Дні вважаються вдалими для усіх рослин та робіт на ділянці.
31 серпня. Не варто в цей день садити та пересаджувати рослини.