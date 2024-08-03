Для різноманітних робіт на городі існують найкращі дні – від консервування до заготівлі насіння на наступний рік. Тож для того, щоб усі завдання пройшли максимально успішно, потрібно дізнатися вдалі й небезпечні дні. Поради 24 діляться детальним місячним календарем.

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Які в серпні є сприятливі та несприятливі дні

Перш за все потрібно дізнатися, коли варто садити та сіяти овочі у серпні. Загальні сприятливі дні – це 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 серпня. А ось невдалі дати – 3-5, 19, 22, 23 серпня.

Але навіть серед цих дат є найбільш вдалі для посадки окремих культур.

Вдалі дні для посадки овочів.

Картопля – 24, 25.

Морква та буряк – 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30.

Редис та редька – 1, 2, 8-10, 26-30.

Перець гострий та декоративний – 11-13, 16, 17.

Цибуля – 9-17, 20, 21.

Пряні трави – 1, 2, 6-10, 28-30.

Полуниця та суниця – 1, 2, 11-13, 24-30.

Однорічники – 1, 2, 6-10, 28-30.

Детальний місячний календар на серпень

1 – 2 серпня. Сприятливий час для посадки та пересадки будь-яких рослин.

3 – 5 серпня. В цей час краще не взаємодіяти з рослинами, і це також невдалий час для поливу городу. Краще в ці дні просто відпочити та не займатися складною роботою.

6 – 10 серпня. Ці дні вважаються нейтральними. Тож ви можете зайнятися підживленням та поливом рослин. Також ідеально підходять дати для посіву ріпаку, гірчиці та вівса.

11 – 12 серпня. Ви можете садити та пересаджувати будь-які види рослин. Ці дні вважаються надзвичайно вдалими для більшості робіт на городі.

13 – 15 серпня. Невдалий день для посіву. Втім, ви можете зайнятися обрізками, косінням трави та видаленням нових квіток на томатах.

16 – 17 серпня. Ці дні сприяють посіву та поливу рослин. Ви можете зібрати той урожай, що збираєтеся досить швидко з'їсти.

18 – 19 серпня. Невдалий день для поливу та посіву. Краще зайнятися прополюванням бур'янів, косінням трави та обрізками. Не забувайте заглядати на грядки з зелениною.

20 – 21 серпня. Сприятливий час для усіх робіт на городі. Варто також зібрати урожай для швидкого споживання та консервації.

22 – 23 серпня. Ці дні нейтральні та добре підходять для посадки декоративних культур. Не забувайте про обробки городу від шкідників.

24 – 25 серпня. Чудовий час для того, аби щось посадити. Також час вважається сприятливим для поливу рослин.

26 – 27 серпня. Ці дні не сприяють розвитку та росту рослин, тож краще відкласти посадки до кращого часу.

28 – 30 серпня. Це – останній шанс посадити щось у серпні. Дні вважаються вдалими для усіх рослин та робіт на ділянці.

31 серпня. Не варто в цей день садити та пересаджувати рослини.