Для различных работ на огороде существуют лучшие дни – от консервирования до заготовки семян на следующий год. Поэтому для того, чтобы все задачи прошли максимально успешно, нужно узнать удачные и опасные дни. Советы 24 делятся подробным лунным календарем.
Интересно Когда записываться на маникюр и делать косметические процедуры в августе: лунный календарь
Какие в августе есть благоприятные и неблагоприятные дни
Прежде всего нужно узнать, когда стоит сажать и сеять овощи в августе. Общие благоприятные дни – это 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 августа. А вот неудачные даты – 3-5, 19, 22, 23 августа.
Но даже среди этих дат есть наиболее удачные для посадки отдельных культур.
- Удачные дни для посадки овощей.
- Картофель – 24, 25.
- Морковь и свекла – 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30.
- Редис и редька – 1, 2, 8-10, 26-30.
- Перец острый и декоративный – 11-13, 16, 17.
- Лук – 9-17, 20, 21.
- Пряные травы – 1, 2, 6-10, 28-30.
- Клубника и земляника – 1, 2, 11-13, 24-30.
- Однолетники – 1, 2, 6-10, 28-30.
Подробный лунный календарь на август
1 – 2 августа. Благоприятное время для посадки и пересадки любых растений.
3 – 5 августа. В это время лучше не взаимодействовать с растениями, и это также неудачное время для полива огорода. Лучше в эти дни просто отдохнуть и не заниматься сложной работой.
6 – 10 августа. Эти дни считаются нейтральными. Поэтому вы можете заняться подкормкой и поливом растений. Также идеально подходят даты для посева рапса, горчицы и овса.
11 – 12 августа. Вы можете сажать и пересаживать любые виды растений. Эти дни считаются чрезвычайно удачными для большинства работ на огороде.
13 – 15 августа. Неудачный день для посева. Впрочем, вы можете заняться обрезками, кошением травы и удалением новых цветков на томатах.
16 – 17 августа. Эти дни способствуют посеву и поливу растений. Вы можете собрать тот урожай, что собираетесь достаточно быстро съесть.
18 – 19 августа. Неудачный день для полива и посева. Лучше заняться прополкой сорняков, кошением травы и обрезками. Не забывайте заглядывать на грядки с зеленью.
20 – 21 августа. Благоприятное время для всех работ на огороде. Стоит также собрать урожай для быстрого потребления и консервации.
22 – 23 августа. Эти дни нейтральные и хорошо подходят для посадки декоративных культур. Не забывайте об обработке огорода от вредителей.
24 – 25 августа. Отличное время для того, чтобы что-то посадить. Также время считается благоприятным для полива растений.
26 – 27 августа. Эти дни не способствуют развитию и росту растений, поэтому лучше отложить посадки до лучшего времени.
28 – 30 августа. Это – последний шанс посадить что-то в августе. Дни считаются удачными для всех растений и работ на участке.
31 августа. Не стоит в этот день сажать и пересаживать растения.