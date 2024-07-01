Картопля – це надзвичайно популярний коренеплід, який вирощують, певно, майже на всіх українських городах. Втім, іноді трапляється так, що картопля зеленіє, і трапляється це прямо в землі. Втім, іноді це може спіткати ваші овочі й під час зберігання.

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Чому картопля зеленіє при зберіганні та в землі

Насправді ця проблема може спіткати не тільки картоплю, але й всі інші пасльонові також, адже в їхньому складі є соланін. Він здебільшого міститься в ягодах та стеблах, а у бульбах цієї речовини найменше. Концентрація збільшується, якщо на картоплю потрапляють сонячні промені у великій кількості.

Отож, перше причина позеленіння картоплі – це неправильне зберігання. Також дачники іноді зіштовхуються з іншою проблемою – під час зберігання його колір починає змінюватися. Причина – неправильне підгортання. Потрібно сформувати над кожним кущем якомога більшу купу ґрунту. А якщо земля розмиється дощами, вітрами чи зруйнується з інших причин, тоді сонячним променям буде набагато простіше дістатися до бульби, і вона потім, знову ж таки, позеленішає.

Чи можна їсти картоплю з зеленими плямами

Навіть якщо ви знайшли у себе в мішку зеленувату картоплину, викидати її одразу ж ніхто не поспішає. І правда, потрібно попередньо з'ясувати, чи справді її не можна їсти. Існує думка, що 20 грамів соланіну для людини – це доза, яка може призвести до серйозного отруєння, а якщо перевищити цю кількість, тоді результати можуть бути ще гіршими.



Зелену картоплю їсти не можна / Фото Pexels

Отож, на жаль, зелену картоплю їсти у будь-якому випадку не можна, адже соланін не руйнується під час термічної обробки.

Що робити з картоплею, яка позеленіла

Втім, викидати картоплину все ж не варто, адже їй ще можна знайти застосування. І найпростіший спосіб – використати її як посадковий матеріал. Це ніяк не позначиться негативно на майбутньому урожаї, зате такі бульби будуть навіть більш стійкими до різних захворювань та шкідників.

А досвідчені городники переконують, що в кущів, які виросли від таких бульб, швидше з'являються паростки, і вони навіть яскравіші та міцніші, ніж у решти.