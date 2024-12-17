Навіщо ковбасу ріжуть навскіс: відповідь на питання, яке хвилює багатьох

Ковбасу ми часто купуємо додому для щоденного вжитку чи на свята. Купуючи її на базарі чи в магазині не паличку, а половинку, можемо помітити, як її ріжуть навскіс. Для чого це роблять – розповідаємо далі.

Делікатес під кутом нарізають усюди, пише 24 Канал з посиланням на NV Food. Багатьом могло здаватися, що таке рішення полягає лише в красі нарізки, втім є практичніше пояснення.

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Легенда пов’язання з косим нарізанням ковбаси

Є одна легенда про віденського м’ясника, який випадково нарізав ковбасу під кутом. Вранці він виявив мишу у своєму черевику, тож пішов на роботу у взутті на одну ногу. Це заважало йому зосередитися, тож він розрізав ковбасу навскіс й потім зрозумів, що така нарізка більше приваблює покупців. Відтоді він почав продавати ковбасу лише нарізаною під кутом.

Чому різати ковбасу навскіс – технологічна потреба

Структура м’яса під час термічної обробки змінюються, оскільки волокна стають щільнішими й жорсткішими. Нарізання ковбаси вздовж волокон призводить до того, що ніж натрапляє на опір, а скибочки виходять нерівні. Косий зріз допомагає легко розподілити продукт на рівні шматочки, зберігаючи форму.



Косий зріз ковбаси виглядає привабливіше / Фото Pro м'ясо

Маркетинг і естетика

Без перебільшення, косий зріз ковбаси виглядає естетично привабливішим. Він має вигідний вигляд на вітрині й привертає покупців, бо допомагає оцінити його якість. Окрім того, нарізана навкіс ковбаса має привабливіший вигляд на святковому столі.

Є ще один цікавий момент: зріз під кутом створює ілюзію більшого розміру скибочки. Для одного бутерброда буде достатньо двох шматочків ковбаси, а пряма нарізка потребувала б більше.