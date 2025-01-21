Чому на весіллях кричать "гірко": відповідь знають одиниці

Весілля – це свято, наповнене багатьма звичаями та символами. І одна з дуже важливих і популярних традицій – кричати молодятам "гірко" під час поцілунків.

Попри те, що звичай існує вже дуже багато років, далеко не всі знають, що він означає, повідомляє 24 Канал. Заведено говорити "гірко" на весіллі тільки у слов'ян – в інших культурах аналогів цій традиції немає.

Цікаво Душова лійка заблищить від чистоти: найпростіший спосіб її очистити

Чому на весіллі кричать "гірко"?

За старих часів начебто кричати "гірко" на весіллі могли тільки старшини чи чоловіки з міцними сім'ями – вважалося, що так їхній досвід та мудрість передаються молодятам. Пізніше ж звичай поширився на усіх гостей, і вигуки можна почути ледь не після кожного тосту.

Кажуть також, начебто напій на столі надто гіркий, а поцілунок молодят може його підсолодити. Саме тому після того, як гості починають вигукувати "Гірко!", молодята мають поцілуватися.

Якщо ж наречений та наречена хочуть завершити поцілунки, вони можуть відповісти гостям: "Солодко!" Така відповідь начебто символізує завершення "гіркого періоду" та початок щасливого сімейного життя.



Традиції на весіллі мають цікаве походження / Фото Pexels

Також предки беззастережно вірили у те, що прикмети збуваються – і тому на весіллях чимало обрядів були направлені на те, аби відлякати злих духів. Вважалося, що вони спостерігають за ходом весілля і тільки й чекають, аби наврочити молодим. Саме через це гості кричали "гірко", аби продемонструвати, начебто у чоловіка та дружини все "погано".

Багаторазове повторення слова "гірко" на весіллі мало й пообіцяти молодятам щасливе життя. Вважалося, що так гості забирали у молодих їхні прикрощі, аби ті жили солодко. Окрім того, існував ще один цікавий звичай, який дійшов і до наших днів. Після вигуку "гірко" та початку поцілунку, гості рахували до ста.

Що довше молодята не відривали губ, то довше мав протриматися їхній шлюб. Зараз до цього звичаю ставляться як до несерйозного змагання, але ще кілька століть тому йому приділяли значно більшу увагу.