Почему на свадьбах кричат "горько": ответ знают единицы

Свадьба –это праздник, наполненный многими обычаями и символами. И одна из очень важных и популярных традиций – кричать молодоженам "горько" во время поцелуев.

Несмотря на то, что обычай существует уже очень много лет, далеко не все знают, что он означает, сообщает 24 Канал. Принято говорить "горько" на свадьбе только у славян – в других культурах аналогов этой традиции нет.

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Почему на свадьбе кричат "горько"?

В старину вроде бы кричать "горько" на свадьбе могли только старшины или мужчины с крепкими семьями – считалось, что так их опыт и мудрость передаются молодоженам. Позже же обычай распространился на всех гостей, и возгласы можно услышать чуть ли не после каждого тоста.

Говорят также, вроде напиток на столе слишком горький, а поцелуй молодоженов может его подсластить. Именно поэтому после того, как гости начинают выкрикивать "Горько!", молодожены должны поцеловаться.

Если же жених и невеста хотят завершить поцелуи, они могут ответить гостям: "Сладко!" Такой ответ вроде бы символизирует завершение "горького периода" и начало счастливой семейной жизни.



Традиции на свадьбе имеют интересное происхождение / Фото Pexels

Также предки безоговорочно верили в то, что приметы сбываются – и поэтому на свадьбах немало обрядов были направлены на то, чтобы отпугнуть злых духов. Считалось, что они наблюдают за ходом свадьбы и только и ждут, чтобы сглазить молодым. Именно поэтому гости кричали "горько", чтобы продемонстрировать, будто у мужа и жены все "плохо".

Многократное повторение слова "горько" на свадьбе должно было и пообещать молодоженам счастливую жизнь. Считалось, что так гости забирали у молодых их неприятности, чтобы те жили сладко. Кроме того, существовал еще один интересный обычай, который дошел и до наших дней. После возгласа "горько" и начала поцелуя, гости считали до ста.

Чем дольше молодожены не отрывали губ, то дольше должен был продержаться их брак. Сейчас к этому обычаю относятся как к несерьезному соревнованию, но еще несколько веков назад ему уделяли значительно большее внимание.