Якщо ви помічаєте, що дрібні частинки бруду, клітин шкіри, пластику та інших інгредієнтів пилу, здається, розмножуються у домі незалежно від того, наскільки часто ви прибираєте, є ймовірність, що ви щось робите не так, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Ви витираєте пил в неправильному порядку

Коли ви починаєте прибирання у будь-якій кімнаті, найкращим і єдино правильним підходом буде протирання полиць зверху вниз. Так бруд, який ви витираєте з високих поверхонь, буде падати вниз, і потім ви усунете і його.

В іншому ж випадку після прибирання полиці все ще залишатимуться запилюженими.

Ви використовуєте неправильні інструменти

Насправді досить важливо, чим ви витираєте пил, якщо ви хочете, аби робота була виконана ретельно. Радять використовувати чисту тканину з мікрофібри, злегка змоченою водою з пульверизатора.

Тканина не має бути мокрою – тільки злегка вологою. Така ганчірка майже ніколи не залишає ворсинок і пилу, і це допоможе запобігти його накопиченню після прибирання.

У вас неправильна техніка

Якщо ваша ганчірка для пилу зім'ята чи має дірки, ви не зможете вловити нею весь пил. Намагайтеся акуратно згортати тканину та тримати її рівною, аби нею було легше керувати.

Працюйте горизонтальними мазками та ніколи не тріпайте тканину – так ви тільки викинете увесь зібраний бруд назад у повітря, де він осяде на підлогу та меблі.



Протирати пил потрібно ретельно / Фото Pexels

Ви протираєте тільки на рівні очей

Звісно, найбільше нас дратує той пил, що ми можемо бачити – на книжкових полицях, столах та піаніно, але він осідає не тільки там. І якщо ви постійно пропускаєте кілька місць скупчення пилу, це призведе до того, що він набагато швидше накопичуватиметься і на інших меблях.

Тож зверніть увагу на менш популярні для прибирання місця: вентиляція, верх дверей та шаф, карнизи та плінтуси.

Ви не переміщуєте великі предмети

Ви й не уявляєте, скільки пилу може накопичитися під меблями та великою побутовою технікою. Він забивається в кожну щілину, і тому під час прибирання важливо діставати та рухати диван, пральну машину, телевізор тощо, аби прибрати простір навколо них та під ними.