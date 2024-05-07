5 причин, чому ваші лілії не цвітуть: на замітку садівникам

Лілії – це ті квіти, які можуть додати елегантності будь-якому саду. Та всього кілька помилок у догляді можуть призвести до того, що ваші лілії просто припинять цвісти.

Лілії цінують перш за все за їхні квіти, і тому садівники можуть зіштовхнутися із неабияким розчаруванням, якщо їхні рослини припинять цвісти. Тож ось кілька причин, чому вас може спіткати така біда.

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Неправильно вибране місце для посадки

Відразу ж зверніть увагу на це: усі подальші фактори не мають значення, якщо ви з самого початку використовували неякісний матеріал. Хороші цибулини лілій – це справді важливо, якщо ви хочете отримати яскраве цвітіння.

Перша помилка найбільш поширена – погане місце для посадки. Садова лілія не дуже примхлива і може рости і на сонці, і в частковій тіні. Та цвісти вона буде тільки у випадку, якщо отримуватиме принаймні кілька годин сонячного світла в день та не матиме дефіциту поживних речовин.

Ґрунт не відповідає потребам рослини

Невідповідний ґрунт – це ще одна поширена причина відсутності квітів на рослинах. За своєю природою лілія полюбляє рости у пухкій та вологопроникній землі. Ідеальним варіантом буде суглинистий чи супіщаний ґрунт. Що ж до кислотності, то вона має бути або нейтральною, або слабокислою.

Якщо земля важка чи перезволожена, це може бути ще однією ймовірною причиною відсутності цвітіння.

Неправильні підживлення

Якщо ви протягом кількох років взагалі не будете вносити підживлення, тоді приготуйтеся до того, що квіти не будуть цвісти. Але бувають і інші варіанти – підживлення є, але неправильні. І якщо ви внесли надто багато азоту, як це часто роблять садівники, рослина почне набирати зелену масу, але зовсім забуде про цвітіння.



Лілії потребують догляду / Фото Pexels

Несвоєчасна пересадка та обрізка

Бувають ситуації, коли здається, що все гаразд – і з ґрунтом, і з місцем посадки, і з підгодівлею, а рослина все ще відмовляється цвісти. Тоді садівники забувають про один важливий нюанс: хоч лілії і можуть успішно роками рости на одному місці, в них все ж є пік декоративності, і він проходить на 3 – 4 році. Після цього потрібно провести пересадку, інакше квіти стануть маленькими і невиразними, або ж взагалі зникнуть.

Не можна передчасно видаляти стебла – зачекайте повного в'янення, адже через листову масу рослина живить цибулини потрібною енергією.

Ігнорування хвороб та шкідників

Періодично лілії потрібно оглядати на наявність візуально помітних дефектів – наприклад, пожовтіння листя, ослаблення стебел тощо. І якщо ви рано виявили проблему, потрібно скористатися профільними засобами проти хвороб та від шкідників.

В іншому ж випадку потрібно видалити хвору рослину, щоб вона не заражала інші.