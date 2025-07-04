Морква – це рослина, що непогано переносить спеку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Agro Times. Втім, це не значить, що їй не потрібна волога. Навпаки, якщо ви не приділите досить уваги поливу, рослина може викинути стрілки та припинити ріст.

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Як правильно поливати моркву у липні?

Якщо ви не поливаєте моркву прямо зараз – робите велику помилку, адже це причина номер один, чому коренеплоди не виростають досить великими.

Ми всі культури вирощуємо на крапельному зрошенні. Морква — вологолюбна рослина і потребує багато води. Якщо в ґрунті недостатньо вологи, морква йде в зелень, у неї утворюються стрілки із суцвіттями, тоді як підземна частина рослини (коренеплід) перестає розвиватися,

– розповів херсонський фермер Олег Бліжніков.

Втім, на кількість поливу досить сильно впливає погода. На відміну від багатьох інших культур, морква чудово переносить спеку. Але з поливом є ще один нюанс, про який не знають навіть деякі досвідчені городники.



Моркву потрібно добре поливати / Фото Pexels

Коли припинити полив моркви?

Якщо раніше ви вирощували моркву, і після збору урожаю виявили, що вона не солодка, водяниста та загалом несмачна – причина також в поливі, і цього разу надмірному. Адже за три тижні до збору моркви полив потрібно припинити повністю.

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Так морква починає накопичувати цукор у коренеплоді, і в результаті стає максимально солодкою та смачною. До речі, раніше ми вже розповідали, що потрібно посадити біля моркви, аби вона була солодшою.