Чому плакати перед дзеркалом – погана ідея: що про це кажуть прикмети

Плакати – природна емоційна реакція, але народна мудрість застерігає: не варто в цей момент дивитися на себе в дзеркало. Здавна це вважалося поганою прикметою, і навіть сьогодні багато хто уникає цього інстинктивно.

Чому не можна дивитися в дзеркало, коли плачеш – розкаже 24 Канал.

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"Заплачеш у дзеркало – накличеш біду"

За народними прикметами, дивитися на себе в дзеркало зі сльозами – до подвоєння смутку, а іноді й до затяжної печалі. Кажуть: дзеркало не просто відображає емоції, а "запам'ятовує" їх і "повертає" людині знову. Тому воно може ніби "законсервувати" біль, і навіть притягнути нові негативні події.

Також існує повір'я, що сльози в дзеркалі "роздвоюють душу", роблячи людину вразливою до злих сил, енергетичних нападів або пристріту.



Чому не можна дивитися в дзеркало, коли плачеш / Фото Unsplash

Дзеркала – містичні "портали"

У багатьох культурах дзеркалам приписують надприродні властивості. Їх вважають своєрідним порталом у "тонкий світ". Плач перед дзеркалом, згідно з повір'ями, може "відкрити двері" для темної енергії, адже людина в цей момент ослаблена емоційно.

Раніше ми писали про іншу прикмету, яка, на відміну від цієї, є позитивною. Синиця на вікні передвіщає радісні події та новини. А пташка у руці – дає можливість загадати бажання, яке здійсниться, якщо пташка зацвірінькає.