Та чи справді можна купатися на Івана Купала – розкаже 24 Канал.

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Купання як частина обрядів

У 2025 році свято Івана Купала відзначатимуть у ніч з 23 на 24 червня через перехід на новоюліанський календар. У давнину наші предки вважали, що вода у купальську ніч стає живою та цілющою, а купання у річці нібито:

змиває всі хвороби та негативну енергію;

приносить оновлення;

допомагає у любовних справах, якщо зануритися у воду з думкою про коханого чи кохану.

Чому не можна купатися на Івана Купала

Попри давні обряди, в українському фольклорі побутують і застереження, пов'язані з водою в ніч Купала.

Русалки та водяники

Згідно з повір'ями, саме в купальську ніч у водоймах оживає вся нечиста сила: русалки, мавки, водяники. Вони нібито заводять людей у воду, особливо молодих і неодружених.



Чи можна купатися на Івана Купала / Фото Unsplash

Небезпечні умови

З практичного погляду – у темну пору доби купання в річках чи озерах справді небезпечне. Навіть досвідчені плавці можуть потрапити в ями, зачепитися за коріння, потрапити в холодні течії. Тож заборона має цілком раціональне пояснення.

Купатися чи ні? Якщо ви святкуєте Івана Купала в межах організованого заходу, біля безпечної водойми, у світлу пору доби – нічого страшного у купанні немає. Але в нічний час, особливо на диких пляжах, краще утриматися – як з міркувань безпеки, так і поваги до традицій.