Якщо не хочете змити вдачу: чому не можна мити підлогу в неділю

У народних віруваннях побутує думка, що миття підлоги в неділю може накликати нещастя, сварки або втрату енергії в домі. Хоча наукового обґрунтування такі прикмети не мають, традиція утримуватися від хатньої роботи в неділю зберігається в багатьох родинах донині.

Звідки взялася така прикмета та чому не можна мити підлогу в неділю – розкаже 24 Канал.

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Звідки взялася прикмета

У християнській традиції неділя вважається днем духовного відпочинку, коли не варто виконувати важку фізичну працю. Вважалося, що прибирання у цей день – це неповага до Бога, яка може накликати невдачі.

Прикмети кажуть:

Миття підлоги в неділю – "змиєш" удачу.

Якщо жінка прибирає у святий день – плакатиме впродовж тижня.

Помити підлогу після заходу сонця – "змити" добробут.



Чому не можна мити підлогу в неділю / Фото Africa Images

Що робити, якщо прибирання – єдиний варіант на вихідних

Якщо ви працюєте весь тиждень і неділя – єдиний вільний день, не варто хвилюватися. Просто робіть усе спокійно, без напруги, і з вдячністю за свій дім.

Недільне прибирання не має перетворюватися на виснажливу роботу. Навпаки – воно може бути медитативним процесом, який дозволяє впорядкувати не лише речі, а й думки. Це також гарний спосіб завершити тиждень, "перезавантажити" простір і себе перед новим початком.

Цікаво! Езотерики вважають, що старі квіти, в'юнкі рослини, старі фотографії та подарунки від заздрісників можуть притягувати хвороби та негаразди в дім.